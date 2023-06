Trinchieri nach Bayern-Aus: "Schiedsrichter wie die Polizei"

Trainer Andrea Trinchieri hat sich mit einer letzten verbalen Attacke aus dem Amt des Cheftrainers beim FC Bayern München verabschiedet.

Er sei sauer, dass ein Schiedsrichter ihm in der Verlängerung beim 102:104 gegen ratiopharm Ulm ein technisches Foul gegeben habe, sagte der Italiener am späten Freitagabend in Neu-Ulm.

"Das ist wirklich unglaublich, denn ich finde, das war in so einem Moment ein sehr unfairer Move. Manche Schiedsrichter glauben, sie seien die Polizei: Du parkst dein Auto fünf Zentimeter über der Linie, und sie geben dir ein Ticket", sagte Trinchieri. "Doch wir sind keine Autos, hier geht es nicht ums Parken, sondern um zwei kämpfende Teams und einen tollen Trainer auf der anderen Seite."

Der 54-Jährige kündigte unmittelbar nach Spielschluss an, dass er den FC Bayern verlassen werde. Die Münchner waren zuvor im Playoff-Halbfinale ausgeschieden. Ulm hat zunächst Meister Alba Berlin (3:1) und nun Pokalsieger FC Bayern (3:0) geschlagen, der Siebte der Hauptrunde steht damit überraschend im Bundesliga-Finale. Erstmals seit 2017 wird der deutsche Basketball-Meister damit nicht Alba oder Bayern heißen.