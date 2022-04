Trier macht Boden auf Worms gut - Auf 7:0 folgt 0:4: Gonsenheim unterliegt Dudenhofen

Drei der fünf geplanten Partien konnten am Samstagnachmittag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Meisterrunde stattfinden. Wormatia Worms trennte sich torlos von Engers, wodurch Eintracht Trier wieder bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter heranrückt.

Sören Klappert (FV Engers) und Jannik Marx (Wormatia Worms) kämpfen im Luftduell um den Ball. IMAGO/Thomas Frey