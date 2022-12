Traurige letzte Episode: Busquets tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Sergio Busquets (34) wird nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. Das gab der Routinier am Freitag bekannt.

"Nach fast 15 Jahren und 143 Spielen ist die Zeit gekommen, mich aus der Nationalmannschaft zu verabschieden", schrieb Busquets bei Instagram. Die letzte Episode seiner langen Zeit ist damit eine traurige: Beim Aus im WM-Achtelfinale gegen Marokko hatte der Mittelfeldspieler den dritten spanischen Elfmeter verschossen. Wie nun feststeht, war es sein letzter Ballkontakt im Trikot des Nationalteams.

Einen konkreten Grund für den Rücktritt gab Busquets in dem Post nicht bekannt. Er bedankte sich bei allen fünf Nationaltrainern, unter denen er gespielt hatte, sowie beim Staff und den Fans. "Es war eine Ehre, mein Land zu vertreten und an die Spitze zu führen, Welt- und Europameister zu sein, Kapitän zu sein und so viele Spiele zu bestreiten", schrieb der 34-Jährige und bedankte sich für "einzigartige, unvergessliche und historische Erfahrungen".

Busquets war mit der Roja 2010 Weltmeister und 2012 Europameister geworden. Mit 143 Einsätzen liegt er auf Rang drei der Liste der spanischen Rekordspieler, nur Sergio Ramos (180) und Iker Casillas (167) kommen auf mehr Spiele für die Iberer. Im aktuellen WM-Kader war der Barça-Akteur der letzte verbliebene Spieler aus dem Weltmeister-Kader von 2010, den Staffelstab im spanischen Mittelfeld übergibt er nun an seine Mannschaftskollegen Gavi und Pedri.