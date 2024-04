Nach der Meisterschaft im Vorjahr darf sich Gernot Trauner über den nächsten Titel mit Feyenoord freuen.

Feyenoord Rotterdam hat am Sonntag zum 14. Mal in der Club-Geschichte den niederländischen Cup gewonnen.

Mit dem in der 76. Minute eingewechselten ÖFB-Teamverteidiger Gernot Trauner setzte sich der Meister von 2023 vor eigenem Publikum gegen Nijmegen mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte der Brasilianer Igor Paixao in der 59. Minute. Die Chancen auf das Double sind für Trauner und Co. nur noch gering, in der Liga fehlen neun Punkte auf Leader PSV Eindhoven.