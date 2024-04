Das 50-Jahre Team: Die Besten aus fünf Jahrzehnten in Österreichs Bundesliga

Trainer: Ivan "Ivica" Osim

Wer die Bilder von Osims Gedenkfeier im Mai 2022 in der Merkur-Arena gesehen hat, kann ermessen, welch große Bedeutung der Fußball-Philosoph nicht nur für Sturm Graz hatte. Der frühere Teamchef des damaligen Jugoslawien (WM-Teilnehmer 1990) führte die Steirer zu zwei Meistertiteln und in die Zwischenrunde der Champions League und stand in 298 Bundesligaspielen an der Seitenlinie. GEPA pictures