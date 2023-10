"Traumhaft aufgegangen": Historischer Viererpack für Fetsch

Unterhachings Stürmer Mathias Fetsch erzielte gegen Essen einen Viererpack und sorgte dafür, dass die SpVgg in der 3. Liga nun auf Rang sieben steht.

Aufsteiger Unterhaching scheint nun in der 3. Liga angekommen zu sein. Zwar holte die SpVgg vor der Englischen Woche beachtliche zehn Punkte, war aber vor allem mit den vier Unentschieden und der schwächelnden Offensive unzufrieden. Die Wende begann bereits am Sonntag, als Hachings Doppelspitze Patrick Hobsch und Mathias Fetsch zuschlug und den 2:2-Endstand gegen Dortmunds zweite Mannschaft herstellte.

Zumindest bei Letzterem sollte der Knoten, nach seinem Viererpack beim 4:0 seiner Hachinger gegen Rot-Weiss Essen endgültig geplatzt sein. "In den ersten Spielen lief es, gerade was das Toreschießen angeht, bei uns nicht so gut, aber gerade die letzten beiden Spiele haben wir das Gegenteil bewiesen", meinte Fetsch im Anschluss der Partie vor dem "MagentaSport"-Mikrofon. "Das ist mein erster Viererpack und da bin ich extrem stolz drauf", erzählte der 35-Jährige.

Unterhaching dank Fetsch zurück zu alter Standardstärke

Dass drei von Fetschs vier Treffern nach Standardsituationen fielen, sei für den Viererpacker keine Besonderheit, obwohl man die gewohnte Stärke in der laufenden Saison bisher nur selten unter Beweis gestellt hatte: "Es ist kein Geheimnis, dass wir über Eckbälle und Freistöße gefährlich sind und das haben wir heute wieder gezeigt. Letzte Saison hat uns unsere Stärke nach Standards extrem ausgezeichnet."

Überraschend deshalb, dass es bis vor Kurzem kein einziges Mal nach ruhendem Ball funktionierte. "In den Spielen vor Dortmund haben wir kein Tor nach ruhendem Ball gemacht, seitdem hat es dafür aber umso besser geklappt", so der Mann des Spiels, der den Anschlusstreffer am Sonntag sowie das 1:0 gegen Essen jeweils mustergültig nach Ecke von Simon Skarlatidis verwandelte.

Mit seinem Viererpack nur vier Tagen nach seinem 35. Geburtstag stellte Mathias Fetsch auch noch einen Rekord auf: Er ist der erste Spieler über 30, dem vier Tore in einem Spiel in der 3. Liga gelingen - insgesamt gar erst der Neunte. Zweitältester Viererpacker war Michele Rizzi (29 Jahre und 296 Tage), dem dieses Kunststück mit Preußen Münster vor fast genau drei Jahren gelang.

"Spüre die Rückendeckung"

"Der Trainer hat nichts Besonderes mit mir gemacht. Wir arbeiten jeden Tag gleich hart und ich spüre die Rückendeckung und habe ein gewisses Selbstvertrauen, weil ich weiß, dass mich die Mannschaft braucht und umgekehrt", so Fetsch zur plötzlichen Angriffslust der Hachinger.

"Ein ganz großes Dankeschön geht an die Jungs", bedankte sich der 35-Jährige, der nach dem zweiten Spiel innerhalb weniger Tage einige Körner gelassen habe."So ein Spiel beflügelt und da füllt sich der Tank umso schneller."

"Traumhaft": Unterberger sprach vor der Partie mit seinen Stürmern

Auch Hachings Trainer Unterberger war stolz auf den Auftritt seines Stürmer und sprach die überwundene Offensivschwäche an: "Wir haben eine Zeit hinter uns, in der wir vorne wenig getroffen haben. Jetzt hat Hobsch gegen Dortmund getroffen und heute Fetsch viermal. Wer die Jungs da vorne totgeredet hat, ist heute eines Besseren belehrt worden."

Der 34-jährige Coach verriet, dass er im Vorfeld an die Partie gegen RWE mit seinen Stürmer-Schützlingen über deren Tore gesprochen habe: "Ich habe mich heute noch mal mit Hobsch und Fetsch im Einzelgespräch unterhalten und ihnen gesagt, dass sie mit der gleichen Einstellung wie in der zweiten Hälfte gegen Dortmund zu Werke gehen sollen." Dass es so schön aufging, sei "traumhaft".