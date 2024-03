Traum Champions League: Würzburg verlängert mit Head Coach Filipovski

Die Würzburg Baskets sind auf Play-off-Kurs und nicht nur das: Die beste Saison der Vereinsgeschichte ist möglich. Als Belohnung für die gute Arbeit hat Head Coach Sasa Filipovski nun einen neuen Vertrag erhalten.

Die Würzburg Baskets haben den Vertrag mit Head Coach Sasa Filipovski frühzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 49-jährige Slowene, der seit Ende 2021 als Cheftrainer bei den Franken arbeitet, unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis Ende der Saison 2026/27. Das teilte Würzburg am Samstag mit.

"Mein Traum ist, dass wir möglichst bald in einer neuen Halle und in der Basketball Champions League spielen. Darauf wollen wir Schritt für Schritt hinarbeiten", sagte Filipovski. In der laufenden Spielzeit liegen die Würzburg Baskets als Tabellenvierter auf Play-off-Kurs und sind auf dem besten Weg, die erfolgreichste Saison ihrer Klubgeschichte zu spielen.

Liebler sieht "deutlichen Schritt nach vorne"

Geschäftsführer Steffen Liebler lobte die Entwicklung des Teams unter Filipovski. "Seit er hier ist, haben wir jedes Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Was unsere Mannschaft unter seiner Leitung in dieser Saison leistet, spricht für sich", sagte Liebler.

Vor seinem Engagement in Würzburg war Filipovski unter anderem als Coach von der AS Monaco oder Partizan Belgrad tätig. Eineinhalb Monate vor dem Ende der regulären Saison gilt er als Kandidat auf die Auszeichnung als Trainer des Jahres in der BBL. Mit Würzburg will er nun die erste Play-off-Teilnahme des Klubs seit 2020 perfekt machen.