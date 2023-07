Transferoffensive geht weiter: PSG zahlt 60 Millionen Euro für Ugarte

Paris St. Germain bastelt weiter kräftig am Kader für die kommende Saison. Für Manuel Ugarte (22) greift der französische Meister tief in die Tasche.

Am Donnerstag hatte PSG in Milan Skriniar und Marco Asensio zwei ablösefreie Verpflichtungen unter Dach und Fach gebracht, einen Tag später stellt der Verein nun auch wieder unter Beweis, dass er durchaus auch über etwas Kleingeld verfügt: Manuel Ugarte wechselt von Sporting Lissabon an die Seine, dem Vernehmen nach fließen rund 60 Millionen Euro - die in einer Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme - von der französischen in die portugiesische Hauptstadt.

Wie PSG mitteilte, hat Ugarte in Paris einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschrieben und wird die Rückennummer 4 tragen. "Ich bin wirklich sehr glücklich, diesen großen Schritt in meiner Karriere bei einem so großen Klub machen zu können", wird der Nationalspieler Uruguays in der Vereinsmitteilung zitiert und verspricht: "Ich werde alles für Paris St. Germain geben."

Ein Spielertyp, den PSG noch nicht hatte

Bereits vor knapp einem Monat hatte er gegenüber der portugiesischen Zeitung "Record" bestätigt, dass er sich PSG anschließen werde, nur die offizielle Verkündung stand noch aus. Auch der FC Chelsea war an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers interessiert gewesen, war aber vom französischen Meister ausgestochen worden, der Ugarte offenbar ein deutlich höheres Gehalt angeboten hatte.

Mit der Verpflichtung von Ugarte erhält der neue Trainer Luis Enrique einen klaren Sechser, den im PSG-Kader so bislang nur Danilo Pereira verkörperte. Der Portugiese hatte unter Luis Enriques Vorgänger Christophe Galtier aber zumeist in der Innenverteidigung gespielt, sodass die Mittelfeldzentrale zumeist von eher offensiv denkenden Spielern wie Marco Verratti, Vitinha oder Fabian bekleidet wurde. Ugarte soll diese Lücke füllen und auch etwas Zweikampfhärte ins PSG-Zentrum bringen: In der abgelaufenen Saison holte sich der Nationalspieler Uruguays (acht Einsätze) in 31 Ligaspielen stolze elf Gelbe Karten ab.