Großes Verlustgeschäft: Inter lässt Skriniar ablösefrei zu PSG ziehen

Paris Saint-Germain hat einen seiner Wunschtransfers unter Dach und Fach gebracht: Mit "Verspätung" kommt Milan Skriniar (28) in die französische Hauptstadt. Ein Transfer, der ein großes Verlustgeschäft für Inter Mailand bedeutet.

Es ist ein ablösefreier Transfer, der aus sportlicher wie finanzieller Sicht Inter fraglos schmerzen wird. 2017 war Milan Skriniar für satte 34 Millionen Euro von Sampdoria Genua zum letztjährigen Champions-League-Finalisten gewechselt. Im vergangenen Sommer dann buhlte PSG um den Slowaken (60 Länderspiele, drei Tore) - und bekam trotz eines Angebots in einer Größenordnung von rund 55 Millionen Euro von Inter einen Korb. Nun also wechselt Skriniar ablösefrei in die Ligue 1.

Bei PSG erhält er einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028. Um den Abgang von Skriniar aufzufangen, steht Inter unter anderem unmittelbar vor einem Transfer des deutschen U-21-Kapitäns Yann Aurel Bisseck. Skriniar soll derweil die Hintermannschaft von Paris stärken, die in diesem Sommer den Abgang von Sergio Ramos zu verkraften hat.

"Ich bin sehr glücklich, Teil dieses wunderbaren Klubs zu sein", wird Skriniar in einem ersten Statement auf der Vereinswebsite zitiert: "PSG ist einer der stärksten Vereine der Welt mit Weltklassespielern und fantastischen Fans." Und einem neuen Coach: Luis Enrique war am Mittwoch als Nachfolger des geschassten Christophe Galtier vorgestellt worden - es ist der achte Trainer seit dem Katar-Einstieg.

Im Champions-League-Finale außen vor

Wie PSG verspürt Skriniar noch die Sehnsucht nach dem Champions-League-Titel, im vergangenen Juni stand er mit Inter immerhin im Finale, unterlag in Istanbul aber Manchester City mit 0:1. Das Endspiel verfolgte Skriniar 90 Minuten von der Bank aus, in der Dreierkette hatte Coach Simone Inzaghi stattdessen auf Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi und Matteo Darmian gesetzt.

In Paris will sich Skriniar, der mit der Erfahrung von 231 Serie-A-Einsätzen (zehn Tore) und 31 in der Königsklasse (ein Treffer) an die Seine kommt, einen Stammplatz erkämpfen. Auch seine Trophäensammlung, die bis dato unter anderem eine italienische Meisterschaft sowie zwei italienische Pokalsiege vorsieht, soll erweitert werden.