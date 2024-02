Transferdoppelpack für Erfurt: Awoudja und Santana Soares kommen

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat kurz vor Ende der Wintertransferperiode personell mit zwei Akteuren nachgelegt: Defensivmann Maxime Awoudja (25) kommt ebenfalls zu RWE wie Mittelfeldmann Pablo Santana Soares (21). Beide haben eine interessante Vita.

Maxime Awoudja spielte zuletzt in der ersten Liga der Niederlande. IMAGO/Pro Shots

Maxime Awoudja war zwar seit Sommer 2023 vereinslos, der sportliche Werdegang in den Jahren zuvor aber liest sich vielversprechend: So durchlief der heute 25-jährige Innenverteidiger von 2007 bis 2019 die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern München, sammelte beim Rekordmeister auch 47 Regionalliga-Partien für dessen U 23. Für eine kolportierte Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro griff dann der VfB Stuttgart beim ehemaligen U-Nationalspieler Deutschlands zu. Mit 21 Jahren kam Awoudja bei den Schwaben auch zu zwei Einsätzen in der 2. Bundesliga.

Durchsetzen konnte er sich nicht beim VfB: Es folgten zwei Leihen zu Türkgücü München (3. Liga) und zur WSG Tirol (österreichische Bundesliga), anschließend ging der gebürtige Münchner zum zweiten Mal den Schritt ins Ausland, entschied sich für ein Engagement bei Eredivisie-Klub Excelsior Rotterdam in der ersten niederländischen Liga. Im Sommer 2023 lief sein Vertrag dort nach zehn Einsätzen aus.

"Er hat eine längere Verletzungshistorie, es ist für uns eine ähnliche Situation wie bei Caniggia Elva vor einem Jahr. Noch ist Maxime verletzt, wir wollen ihm aber die Chance geben, wieder fit zu werden und sich wieder aufzubauen. Für diese Möglichkeit war er direkt Feuer und Flamme", so RWE-Coach Fabian Gerber. "Das ist ein perspektivischer Transfer, ein Transfer für die Zukunft."

Auch Santana Soares spielte für Deutschland

Der zweite Zugang, Pablo Santana Soares, wechselt aus den USA nach Deutschland. Vor einem Jahr ging der heute 21-Jährige aus der Regionalliga-Mannschaft der Borussia Mönchengladbach über den Teich zum Las Vegas Lights FC. In der USL Championship, der zweithöchsten Spielklasse der USA, kam er allerdings nicht über zwei Kurzeinsätze hinaus.

Santana Soares kann als zentraler Mittelfeldspieler und auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. Der gebürtige New Yorker besitzt neben der deutschen auch die US-amerikanische und die brasilianische Staatsbürgerschaft. So spielte er jeweils einmal für die U 17 der USA und die U 18 Deutschlands. Er machte "im Probetraining einen sehr guten Eindruck, sein Talent und unsere Fantasie bei ihm ist groß, er hat Wahnsinns-Potenzial", schwärmt Gerber.