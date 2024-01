Transfercoup: Eintracht Trier angelt sich ehemaligen St. Pauli-Kapitän Buballa

Der SV Eintracht Trier hat einen Transfercoup gelandet und Daniel Buballa in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gelockt.

Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und speziell der SV Eintracht Trier ist um eine Attraktion reicher. Dem enteilten Tabellenführer gelang es, Daniel Buballa an die Mosel zu locken. Der 33-jährige Linksverteidiger absolvierte für den VfR Aalen und den FC St. Pauli über 250 Begegnungen in der 2. Bundesliga, stand zudem für den FC Viktoria Köln 28-mal in der 3. Liga auf dem Feld.

Klasen freut sich und schwärmt

Trainer Thomas Klasen freut sich auf den erfahrenen Neuzugang: "Daniel ist ein absoluter Glücksfall für Eintracht Trier und für uns als Mannschaft mit dieser Vita." Weiter verrät der Coach: "Dass für ihn die Perspektiven stimmen, er sich für uns entscheidet und Bock auf die Aufgabe hat, zeigt seine Wertschätzung. Dazu kommt ein Mehrwert sowohl im sportlichen Bereich als auch natürlich als Persönlichkeit, da er als Spieler beim FC St. Pauli unter anderem Kapitän war."

Zudem sei Buballa eine große Unterstützung für das Trainerteam, da er "bereits große Trainer wie Jos Luhukay oder Ralph Hasenhüttl hatte und somit auch ein Ansprechpartner für die Mannschaft, aber auch ein Vorbild vor allem für die jungen Spieler sein wird. Ein guter Tag für Eintracht Trier, wir freuen uns sehr", kommt Klasen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Eintracht Trier startet am 25. Februar im Landespokal gegen die TuS Koblenz in die Restrunde. Das erste Pflichtspiel in der Liga wartet eine Woche später in Mechtersheim auf Buballa und seine neuen Mannschaft. Angesichts von 22 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz ist dem SVE die Rückkehr in die Regionalliga kaum mehr zu entreißen.