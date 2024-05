Trainerwechsel in der BBL: Jansson von Tübingen nach Heidelberg

Die Basketball-Bundesliga meldet einen Trainerwechsel: Danny Jansson verlässt Absteiger Tübingen in Richtung Landesrivale Heidelberg.

Cheftrainer Danny Jansson wechselt nach dem Abstieg der Tigers Tübingen aus der BBL zum knapp geretteten Rivalen MLP Academics Heidelberg. Wie die Tübinger am Samstag mitteilten, erhalten sie eine Ablöse, da Jansson auch einen Vertrag für die Pro A hatte, aus der er Tübingen im Vorjahr nach oben geführt hatte. Der 44-jährige Finne mache von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und wird in Heidelberg bis Sommer 2026 gebunden.

"Wahnsinnig schwere Entscheidung"

"Es war eine wahnsinnig schwere Entscheidung für mich", sagte Jansson. Er fühle sich nach vier Jahren "inzwischen als Tübinger". Er habe in seinem Urlaub allerdings "viel nachgedacht, alle Punkte gegenübergestellt. Letztendlich habe ich mich für Heidelberg entschieden, auch deshalb, weil ich in Tübingen nur noch einen Vertrag über ein Jahr habe. Der Klub will jedoch langfristig planen, vor allem auch mit Spielern."

Die MLP Academics Heidelberg hatten sich unter der Woche von Head Coach Ingo Freyer getrennt, obwohl dieser den Klassenverbleib mit den Badenern realisiert hatte.

"Wir freuen uns sehr, mit Danny unseren Wunschkandidaten als Coach verpflichtet zu haben", sagte der Sportlicher Leiter der Academics, Alex Vogel. "Danny lässt einen sehr teamorientierten und attraktiven Basketball spielen. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Spieler entwickeln und verbessern kann."