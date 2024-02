Trainerwechsel beim Meister: Stier in Sasel zurückgetreten

Marco Stier ist nicht mehr Coach des amtierenden Hamburger Oberliga-Meisters TSV Sasel. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge bat der 39-Jährige um die Auflösung seines Vertrags.

"Ich bin einfach gesundheitlich und psychisch seit geraumer Zeit angeschlagen. Und mein Körper hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, die Reißleine zu ziehen", wird Marco Stier in der Pressemeldung auf der Homepage des TSV Sasel zitiert. "Für mich gilt es jetzt wieder in die Spur zu finden, kürzer zu treten, einfach den Kopf frei zu bekommen." Der frühere U-20-Nationalspieler, der nach seiner Ausbildung in der Jugend von Werder Bremen als Profi auf 25 Drittliga-Einsätze kam, will den Trainerjob gänzlich an den Nagel hängen.

Stier hatte erst im Sommer als Nachfolger von Danny Zankl das Zepter am Parkweg im Hamburger Stadtteil Sasel übernommen, der zuvor neun Jahre lang erfolgreich die Geschicke des TSV leitete und ihn in seiner Abschiedssaison zum Meistertitel führte. Der Wunsch des 39-jährigen Stier nach einer Vertragsauflösung, den er dem Vorstand am Montag in einem persönlichen Gespräch übermittelte, sei nun "überraschend" gekommen, wie der TSV Sasel in der Mitteilung schreibt.

"Vom ersten Tag an Vollgas"

Die Vereinsführung habe seinen Rücktrittsersuch "mit großem Bedauern" zur Kenntnis genommen: "Marco hat hier vom ersten Tag an Vollgas gegeben, und wir hätten liebend gerne mindestens die vertraglichen zwei Jahre mit ihm gearbeitet. Wie er die unfassbare Verletzungsseuche über die gesamte Zeit wöchentlich ertragen musste, teilweise nur mit acht Mann das Training absolvieren konnte, dafür gebührt ihm höchste Anerkennung. Aber wir haben die Entscheidung zu respektieren", betont der Vorsitzende Thomas Henselmann.

Der TSV Sasel ist nach zuletzt vier Niederlagen in Folge in der Tabelle der Oberliga Hamburg auf Rang neun abgerutscht. Mit dem Titelkampf wird der amtierende Meister in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Wer auf Stier nun folgt, wurde noch nicht kommuniziert.