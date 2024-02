Trainer, wechsle dich: Calzona folgt auf Mazzarri in Neapel

Am Fuße des Vesuvs ist es dieser Tage besonders heiß, vor allem wenn man auf dem Trainerstuhl der SSC Neapel sitzt. Dort gab es nämlich nun schon die zweite Entlassung in der laufenden Saison. Nun soll es - mal wieder - ein alter Bekannter richten.

In der vergangenen Saison herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit in Neapel, das am Ende den Scudetto gewann - und anschließend einen schmerzvollen Aderlass verkraften musste. Abwehrchef Min-Jae Kim wechselte zum FC Bayern, Erfolgstrainer Luciano Spalletti wurde italienischer Nationaltrainer.

Gerade Spallettis Handschrift wird schmerzlich vermisst, denn in dieser Saison mutet der Meister alles andere als meisterlich an. Mit gerade einmal 36 Punkten aus 24 Spielen belegen die Partenopei nur Platz neun in der Serie A, sind quasi graues Mittelmaß. An eine Titelverteidigung ist für die Süditaliener bei 27 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand nicht zu denken. Platz sechs und damit das internationale Geschäft sind aber nur fünf Punkte entfernt.

Mazzarri muss nach zwölf Ligaspielen gehen

Die sportliche Misere führte in Neapel dazu, dass der Trainerstuhl sehr heiß geworden ist. Der von Al-Nassr geholte Rudi Garcia musste Mitte November seinen Hut nehmen, als Neapel die Tabellenspitze zunehmend aus den Augen verloren hatte. Dessen Nachfolger Walter Mazzarri, der Napoli bereits zwischen 2009 und 2013 trainiert hatte, kehrte als Hoffnungsträger zurück - und muss nun nach nur 15 Punkten aus zwölf Partien schon wieder seine Koffer packen.

Das bestätigte Vereinschef Aurelio De Laurentiis am Montagabend. "Er wird in den Herzen der Neapolitaner und unserer Familie bleiben", schrieb De Laurentiis beim Kurznachrichtendienst X, doch "man müsse den Napoli-Fans mehr geben".

Mazzarris Nachfolger ist auch schon bekannt: Francesco Calzona übernimmt den Trainerjob - Berichten zufolge zunächst nur bis Saisonende. Der 55-Jährige bleibt darüber hinaus Nationaltrainer der Slowakei, mit der er im Sommer an der EM teilnehmen wird.

Calzona ist kein Unbekannter in Neapel, arbeitete er doch von 2015 und 2018 sowie zwischen 2021 und 2022 als Co-Trainer am Fuße des Vesuvs. Calzona ist damit also bereits der dritte Napoli-Coach in der laufenden Saison. Italienischen Medienberichten zufolge wird er bereits am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) auf der Bank sitzen.