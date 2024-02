Trainer Straus lobt Oberdorf-Transfer: "Das ist ein großer Tag für den Klub"

Das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht und eine deutsche Nationalspielerin verpflichtet: Hinter dem FC Bayern München liegen erfolgreiche Tage. Am Sonntag soll die Woche mit einem Erfolg gegen die SGS Essen abgerundet werden.

Den 6:0-Sieg gegen Regionalligist Kickers Offenbach im Achtelfinale des DFB-Pokals bezeichnete Trainer Alexander Straus am Tag danach als "professionellen Job". In diesen Duellen gehe es primär darum "keine Fehler zu machen. Es ist immer schwer, in diesen Spielen zu leuchten. Kompliment an Offenbach, sie haben es uns lange schwer gemacht." Insgesamt neun Wechsel in der Startelf hatte der 48-jährige Norweger vorgenommen, auch um dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben. "Für mich ist es sehr wichtig, dass wir unsere eigenen jungen Spielerinnen entwickeln", stellte der Trainer klar.

Mit Blick auf die am Donnerstag verkündete Verpflichtung von Nationalspielerin Lena Oberdorf, die im Sommer vom VfL Wolfsburg kommt, erklärte Straus außerdem: "Das ist ein großer Tag für den Klub. Die Gespräche haben nicht lange gedauert. Mit Lena bekommen wir mehr Flexibilität." Auch dass Oberdorf in München voraussichtlich eine offensivere Rolle spielen wird als derzeit noch in Wolfsburg, ließ Straus durchblicken: "Wir haben verschiedene Herangehensweisen, Wolfsburg und Bayern. Lena hat offensiv mehr anzubieten, wenn sie in die richtige Position kommt. Sie hat Potenzial in ihrem Angriffsspiel."

Bislang nur signifikante Abgänge nach Wolfsburg

Oberdorf ist zugleich der erste Wechsel einer Wolfsburgerin zum FC Bayern auf diesem Niveau. "Es gab schon viele Wechsel zwischen diesen beiden Klubs, aber noch nie in diese Richtung", spielt Straus unter anderem auf die Abgänge von Marina Hegering, Kathrin Hendrich und Fridolina Rolfö an, die vom FC Bayern zu Wolfsburg wechselten.

Die Verpflichtung von Oberdorf schlägt indirekt auch den Bogen zum kommenden Gegner des FC Bayern, der SGS Essen, bei der die 22-Jährige ausgebildet wurde. Am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert die SGS am FC Bayern Campus. "Ich habe sehr viel Respekt vor Essen und wie sie arbeiten", sagt Straus mit Blick auf die vielen Talente, die bei der SGS ausgebildet wurden. "Es ist sehr wichtig, solche Teams im deutschen Fußball zu haben. Mannschaften wie Wolfsburg, Bayern oder Frankfurt könnten nicht international spielen, wenn es diese Klubs nicht gäbe."

Da der VfL Wolfsburg bereits am Samstag beim 1. FC Nürnberg die Tabellenspitze zurückerobern kann, muss der FC Bayern am Sonntag voraussichtlich nachziehen. Dabei muss Straus allerdings auf Dauerbrennerin Georgia Stanway verzichten, die aufgrund ihrer fünften Gelben Karte pausiert.