Auch 17-jährige Sehitler darf jubeln: Drittligist OFC ärgert Bayern nur leicht

Die Kickers Offenbach waren der letzte verbliebene Drittligist im DFB-Pokal der Frauen. Am Bieberer Berg lieferten sie dem FC Bayern einen großen Kampf und hielten lange einen 0:2-Rückstand - bis die Kräfte abrupt schwanden.

Zuletzt hatten die Kickers am 26. November ein Pflichtspiel bestritten, beim 2:0 gegen den SC Freiburg II. Nach der langen Winterpause stand für das Regionalliga-Team von Trainer Johannes Munkelt direkt eine der größtmöglichen Aufgaben an.

Dagegen lag der Münchner 5:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln gerade einmal vier Tage zurück. Folgerichtig ließ FCB-Coach Alexander Straus kräftig rotieren: Ersatzkeeperin Wellmann gab ihr Saisondebüt, die 17-jährige Sehitler ihr Startelfdebüt. Die einzigen beiden Verbliebenen aus der Köln-Elf: die Innenverteidigerinnen Viggosdottir und Sembrant.

Von Beginn an überzeugte der OFC mit viel Kampf und Einsatz. Erst nach einer Viertelstunde erspielten sich die Bayern die erste Großchance: Lohmann traf per Hacke den Pfosten (16.). Damnjanovic eröffnete schließlich nach einer schicken Kombination mit dem 1:0 (21.), ehe Lohmann mit dem Kopf zeitig nachlegte (24.).

Zwei OFC-Ecken, zwei bayrische Gelbe Karten

Doch wer gefürchtet hatte, dass es die Hessinnen nun auseinanderbrechen würde, wurde nicht bestätigt: Trotz des doppelten Rückschlags stand der Regionalligist zumeist stabil - auch wenn sich immer mal wieder haarsträubende Fehlpässe hineinmischten.

Der ansprechende Auftritt zog sich weit in die 2. Hälfte hinein. 4243 Zuschauer am Bieberer Berg sahen, wie der OFC sogar zwei Ecken herausholte und zwei Gelbe Karten erzwang (Bayings, Belloumou).

Harder trifft zweimal in drei Minuten

Erst in der Schlussviertelstunde ging es dahin. Die eingewechselte Dallmann machte viel Betrieb, leitete unter anderem das 3:0 durch Bayings (78.) und das 6:0 durch Harder (90.) ein. Zwischen diesen Treffern durfte auch die junge Sehitler dank eines Vollspannschusses ins lange Eck jubeln (4:0, 84.), Harder traf per Kopf zum 5:0 (88.).

So gestaltete sich das Ergebnis am Ende doch nicht mehr so angenehm für den Außenseiter. Im Viertelfinale trifft der FCB auf den Zweitligisten Carl Zeiss Jena, das war schon vor Anpfiff des zweimal nach hinten verlegten Achtelfinal-Duells klar.

Erst am 3. März (15 Uhr) geht es für die Hessinnen in der Regionalliga Süd weiter, dann mit einem Heimspiel gegen den TSV Jahn Calden. Der FC Bayern hat am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) das Überraschungsteam der SGS Essen zu Gast.