Trainer gefunden: Rot-Weiss Essen holt Dabrowski

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Coach: Christoph Dabrowski hat künftig an der Hafenstraße das Sagen.

Christoph Dabrowski folgt indirekt auf Christian Neidhart, von dem sich RWE kurz vor Saisonende überraschend getrennt hatte, um einen frischen Impuls zu setzen. Tatsächlich ging das Manöver auf: Der Traditionsklub kehrte nach 15 Jahren in den Profifußball zurück und spielt in der kommenden Saison erstmals in der 3. Liga - mit Dabrowski, der an der Hafenstraße einen Vertrag bis Juni 2024 unterschrieb.

Aus der Sicht von RWE-Sportdirektor Jörn Nowak passe Dabrowski perfekt ins Profil: "Ihn zeichnen großer Fleiß und Wille aus, zudem hat er bereits nachgewiesen, dass er junge Spieler weiterentwickeln kann", betonte der 36-Jährige im Zuge der Verpflichtung.

Mit meiner Mannschaft möchte ich emotionalen, aktiven und aggressiven Fußball spielen und die Fans begeistern" Christoph Dabrowski

Dabrowski hatte zuletzt Zweitligist Hannover 96 zum Klassenerhalt geführt. Nun freut sich der 43-Jährige auf seine neue Aufgabe in Essen. "Mit meiner Mannschaft möchte ich emotionalen, aktiven und aggressiven Fußball spielen und die Fans begeistern", sagt Dabrowski.

Dabrowski war zuvor neun Jahre bei Hannover tätig

Vor seinem Einstieg bei RWE war der ehemalige Bundesliga-Profi (273 Einsätze für Bremen, Bielefeld, Hannover und Bochum) seit 2013 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich von Hannover tätig gewesen, unter anderem als Coach der U 19 und der zweiten Mannschaft in der Regionalliga.

Nachdem sich die 96er für einen neuen Trainer zum Saisonwechsel entschieden hatten (Stefan Leitl kommt aus Fürth), gab Dabrowski, der nach eigener Aussage gerne weitergemacht hätte, seinen Abschied bekannt. Nun hat der Deutsch-Pole eine neue Herausforderung gefunden.

Dresden und Meppen weiterhin noch ohne Trainer

Mit RWE hat nach Erzgebirge Aue (Timo Rost), der SpVgg Bayreuth (Thomas Kleine) und Waldhof Mannheim (Christian Neidhart) ein weiterer Drittligist die Trainersuche abgeschlossen. Noch ohne Coach für die kommende Saison sind aktuell Dynamo Dresden und der SV Meppen.