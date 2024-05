"Tragende Säule": Skarlatidis verlängert bei Unterhaching

Simon Skarlatidis und die SpVgg Unterhaching haben sich auf die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag.

Ende Juni wäre der Kontrakt des 32-jährigen Skarlatidis ausgelaufen. Über die Verlängerung um weitere zwei Jahre zeigen sich beide Seiten höchst zufrieden. "Wir freuen uns sehr, dass 'Skarla' weitere zwei Jahre in der Vorstadt bleibt. Mit seinem Tor in der Relegation gegen Cottbus hat er sich einen Platz in der Vereinshistorie gesichert und auch in dieser Saison war er wieder eine tragende Säule", wird Markus Schwabl in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Er passt vom Typ her überragend zum Verein und hat sich zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt", so der Sportdirektor weiter.

Starker Vorbereiter

Skarlatidis selbst, der in der abgelaufenen Drittliga-Saison mit 36 Einsätzen nicht zuletzt als Vorbereiter seine Qualitäten unterstrich (zwei Tore, zwölf Assists, kicker-Note 3,12), ist nach dem letztjährigen Aufstieg auch unter Trainer Marc Unterberger zur festen Größe avanciert. Der flexible, aber vor allem in der Offensive eingesetzte Mittelfeldakteur freut sich auf seine vierte Saison im Trikot der Hachinger.

Der 1,74 Meter große Deutsch-Grieche, im Sommer 2021 vom 1. FC Kaiserslautern zur SpVgg gewechselt, kommentierte seine Vertragsverlängerung wie folgt: "Ich freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Haching-Familie sein werde. Meine Familie und ich fühlen uns in der Vorstadt sehr wohl", meinte Skarlatidis. "Ich wünsche mir für die Zukunft, weitere Erfolge mit dem Team und den Fans feiern zu können und möchte die Geschichte bei der Spielvereinigung weiterschreiben."