Kane & Co. ohne Gnade: Tottenham zerlegt Everton

Mit einem Tor-Festival hat sich Tottenham für das enttäuschende Pokal-Aus bei Middlesbrough revanchiert. Die Spurs, die gegen Everton nach Belieben dominierten, halfen Harry Kane dabei, in der ewigen Torjägerliste an einer Arsenal-Legende vorbeizuziehen.

Mit nur einer Veränderung ging das Team von Antonio Conte, das nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage im FA Cup gegen Zweitligist Middlesbrough einiges an Wiedergutmachung betreiben musste, in die Partie gegen die abstiegsbedrohten Toffees. Nach zerfahrenen ersten 15 Minuten gewannen die Londoner schnell an Spielanteilen: Spurs-Verteidiger Davies schickte den ehemaligen Hoffenheimer Sessegnon zur Grundlinie, der von dort scharf in die Mitte flankte, wo dann für Keane beim Klären alles schieflief. Der 29-Jährige traf beim Versuch, den Ball vor Kane zu klären, unhaltbar ins eigene Netz (14.).

Dieses Unglück markierte den Startschuss für einen komplett missratenen Abend für das Team von Trainer Frank Lampard. Nur wenige Minuten später legte Kulusevski für Son vor, der von der Strafraumkante aus direkt abschloss und Pickford bezwingen konnte (17.). Während sich Everton nach dem Doppelschlag regelrecht in Schock befand, nutzten die Spurs das hohe Pressing des Gegners weiter aus. Nachdem Son bei seiner nächsten Chance nach einem schönen Pass noch freistehend vor Pickford vergeben hatte (28.), traf Kane in gleicher Manier nur neun Minuten später (37.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Evertons Innenverteidiger Mason Holgate noch dem Eigentorschützen Keane aus nächster Nähe ins Gesicht, sodass dieser ausgewechselt werden musste und eine rabenschwarze Halbzeit für die Toffees perfekt war.

Reguilon trifft nach 42 Sekunden - Kane zum 176. Mal

Die zweite Hälfte begann ähnlich, wie die erste aufgehört hatte: Nach nur 42 Sekunden kam der Ball nach einem Fehlpass zum bestens aufgelegten Doherty, der unbedrängt in die Mitte passen durfte, wo der erst zur Halbzeit eingewechselte Reguilon einlief und ohne Probleme auf 4:0 erhöhen konnte (46.). Der 17. der Premier League schien zu diesem Zeitpunkt im Kopf noch in der Kabine zu sein, während Tottenham nicht nachlassen wollte: Kane konnte wenige Minuten nach dem Treffer nach einer weiten Ecke erneut völlig frei in den Strafraum flanken, wo Dier am höchsten stieg und nur am Aluminium scheiterte (54.).

Kurz darauf war es dann erneut Doherty, der mit einem Chippball über die Abwehr Kane in Szene setzte. Evertons Verteidiger hatten wieder keinerlei Zugriff auf den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der die Chance dankend annahm und per Volley ins rechte untere Eck zum 5:0 vollendete (55.). Durch seinen zweiten Treffer an diesem Abend konnte Kane ganz nebenbei auch noch in der ewigen Torjägerliste der Premier League an einer Legende des großen Rivalen vorbeiziehen: Mit seinen Treffern 175 und 176 hat der 28-Jährige nun ein Tor mehr erzielt als Arsenals ehemaliger Top-Stürmer Thierry Henry.

Nach dem 5:0 hatten dann auch die Spurs genug, die zwar noch zu kleineren Chancen kamen und dem sechsten Treffer generell näher waren, als Everton je an einen Ehrentreffer kam. In größerer Gefahr befand sich Torhüter Pickford jedoch nicht mehr.

Allis Premiere gegen den Ex-Club

Ein Highlight hatte die Partie noch zu bieten: Beim Stand von 0:5 brachte Frank Lampard den ehemaligen Tottenham-Spieler Dele Alli in die Partie. Der englische Nationalspieler, der lange Zeit als Top-Talent gehandelt wurde, war im Winter aus London zu den Toffees gewechselt und wurde von den Fans mit gemischten Reaktionen empfangen.

Durch den klaren 5:0-Sieg kann sich Tottenham an den Champions-League-Plätzen festbeißen, lediglich drei Punkte trennen die Spurs noch von Rang vier. Everton, das sich in der gesamten Partie nicht einmal dem Tor von Hugo Lloris gefährlich annähern konnte, hat hingegen weiterhin nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen und muss in den kommenden Wochen dringend Punkte sammeln, um sich aus dem Abstiegskampf fernhalten zu können.