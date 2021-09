Rüdiger setzt den Schlusspunkt: Blues bezwingen Tottenham verdient

Am 5. Spieltag empfingen die Tottenham Hotspur den FC Chelsea zum London-Derby. Nach einer ausgeglichenen, intensiven und temporeichen ersten Hälfte rissen die Blues das Spiel an sich und gewannen unterm Strich verdient mit 3:0.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel brachte unter anderem Lukaku und Havertz von Beginn an. Kanté kehrte in den Kader zurück, nahm jedoch vorerst neben Werner und Saul Niguez auf der Bank Platz. Bei den Spurs kamen Son und Lo Celso zurück und standen in der Startfelf im Angriff neben Torjäger Kane. Somit war es also angerichtet: Das Duell der Torjäger Lukaku gegen Kane.

Vor dem Beginn des Duells kehrte im Tottenham Hotspur Stadium erstmal Ruhe ein, da es eine Gedenkminute zu Ehren des verstorbenen Jimmy Greaves gab. Die Hausherren erwischten den besseren Start, hatten die Partie im Griff und bereits in der zweiten Spielminute musste Rüdiger im letzten Moment vor Kane retten (2.). Tottenham rannte an, blieb aber auch immer wieder am aufmerksamen Thiago Silva hängen. Auf der Gegenseite verspielten Mount und Lukaku einen Drei-auf-zwei-Konter etwas zu fahrlässig (15.). Mit andauernder Spielzeit holte sich der FC Chelsea jedoch die Spielkontrolle zurück und konnte häufiger für Entlastung sorgen. Erst verpasste der aufgerückte Christensen das Gehäuse (26.), ehe Lo Celso auf der Gegenseite einen Konter nicht ganz sauber zu Ende spielte (33.).

Bis zum Pausenpfiff nahmen sich die Teams eine kleine Verschnaufpause und durch kleinere Fouls wurde der Spielfluss etwas gehemmt.

Thiago Silva und Kanté treffen

Die Blues starteten besser in Durchgang zwei: Erst konnte Lloris im letzten Moment gegen Marcos Alonso klären (47.), ehe Thiago Silva seine Mannschaft in Führung brachte (49.). Nach einer Ecke von der linken Seite verwandelte der aufgerückte Innenverteidiger per Kopf in die rechte Ecke. Chelsea wurde speziell durch Kantés Einwechslung zur zweiten Hälfte selbstbewusster und erhöhte durch einen abgefälschten Schuss des eingewechselten Franzosen den Vorsprung (57.).

Rüdiger mit der späten Entscheidung

Die Gäste zogen sich zurück, verteidigten die Führung und überließen den Spurs das Spiel, die sich aber keine Großchancen erspielen konnten. In der Nachspielzeit krönte Rüdiger nach Vorlage des eingewechselten Werner in Stürmer-Manier den Derbysieg der Blues mit dem 3:0-Siegtreffer (90.+2), wodurch der FC Chelsea auf einen geteilten ersten Platz mit dem FC Liverpool rückte.

Am kommenden Wochende wartet auf beide Teams ein Kracher. Chelsea empfängt Manchester City am Samstag an der Stamford Bridge. Die Spurs gastieren am Sonntag im Nord-London-Derby beim FC Arsenal.