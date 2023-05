Überflieger Mbeumo macht Kanes Traumtor vergessen: Spurs bangen um Europa

Tottenham Hotspur bangt um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb in der Saison 2023/24. Durch das 1:3 gegen Brentford drohen die Spurs aus den Top sieben zu rutschen.

Seit der Saison 2009/10 spielte Tottenham stets europäisch, doch diese Serie droht nun ein Ende zu finden: Nach dem 1:3 gegen Brentford schwinden selbst die Chancen auf die Europa Conference League. Dabei hatte der Samstag so erfreulich für die Spurs begonnen. Das Team von Ryan Mason legte eine der besten Halbzeiten seit Langem hin.

Die Gastgeber kombinierten flüssig und rissen die Fans immer wieder mit. Schon nach acht Minuten gingen die Hausherren durch ein Traumtor in Führung: Einen Freistoß aus zentraler Position tippte Kulusevski in den Lauf von Kane an, der den Ball ins rechte obere Eck schweißte. Kurz darauf hätte Son erhöhen können, fand seinen Meister aber in Keeper Raya (11.).

Die einzige gefährliche Szene Brentfords vor der Pause beschwor Schade herauf: Der deutsche A-Nationalspieler marschierte mit seinem enormen Tempo links in den Strafraum, doch Davies stocherte den Ball mit Glück neben den linken Pfosten (13.). Kurz darauf kombinierte Tottenham den Gegner wieder schwindelig, doch den Kopfball von Emerson Royal kratzte Henry gerade so für den schon geschlagenen Raya von der Linie (24.).

Unmittelbar vor der Halbzeit hätte Danjuma die Nerven der Spurs-Fans beruhigen können, doch der Ball flog links am Pfosten vorbei (43.). Mit reichlich Applaus verabschiedeten die Fans ihre Mannschaft in die Kabine - ohne zu ahnen, wie der zweite Durchgang laufen würde.

Drei Scorerpunkte: Mbeumo ist nicht zu bremsen

Aus dem Nichts glich Brentford in der 50. Minute aus: Bei einem vermeintlich harmlosen Angriff der Gäste kam Tottenham nicht in die Zweikämpfe. So auch Davies, der Mbeumo ins linke untere Eck abschließen ließ - 1:1. Nur zwölf Minuten später war es wieder der schnelle Angreifer, der seinem Bewacher entwischte und Forster aus spitzem Winkel ein zweites Mal überwand (62.).

Spurs-Coach Mason versuchte alles, brachte mehrere frische Spieler - darunter auch den im Sommer abwandernden Publikumsliebling Lucas Moura. Doch das vierte Tor in dieser Partie erzielten wieder die Gäste: Nach eigenem Einwurf verlor Skipp am Strafraum fahrlässig den Ball, Mbeumo steckte auf Wissa durch, der nur noch zum 3:1-Endstand einzuschieben brauchte (88.).

Weil kurz darauf auch noch Raya zwei überragende Paraden binnen weniger Sekunden gegen Richarlison zeigte (90.+2), hatte das Ergebnis Bestand. Für die Spurs war es bereits die 14. Niederlage im 37. Saisonspiel, für Brentford der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Unmittelbar nach der Begegnung drückte Tottenham dem FC Liverpool die Daumen, der das mit den Spurs punktgleiche Aston Villa empfing.