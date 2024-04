TOTS-Knaller: Bundesliga-Voting gestartet - EA SPORTS straft Bayern ab

Das Voting zum Bundesliga-TOTS für EA SPORTS FC 24 ist unerwartet früh eröffnet worden. Dominiert wird die Kandidaten-Liste wenig überraschend vom Neu-Meister - Bayern-Kandidaten sind dagegen rar.

Alles neu mit FC 24? Was für den Neustart der Simulations-Reihe nach der FIFA-Trennung nicht galt, könnte auf das Team of the Season (TOTS) zutreffen. Denn EA SPORTS eröffnet die prestigeträchtige FUT-Promo anders als in den letzten Jahren nicht mit der Abstimmung zum Community-TOTS - stattdessen macht die Bundesliga den Anfang. Das Voting zum deutschen Fußball-Oberhaus wurde überraschend am Mittwochabend freigegeben.

40 Spieler umfasst das vom Entwickler aufgestellte Kandidaten-Feld. Elf von ihnen lassen sich in einer 4-3-3-Formation auswählen und an EA SPORTS übermitteln. Die Profis mit den meisten Stimmen erhalten stark verbesserte TOTS-Karten, deren Overall-Ratings im Regelfall zwischen hohem 80er- und hohem 90er-Segment liegen. Die Vorauswahl der Nominierten ist bezüglich der Klub-Verteilung durchaus interessant.

Bundesliga-Voting: Die TOTS-Nominierten für das Tor. EA SPORTS

Leverkusen stellt ein Fünftel aller TOTS-Nominierten

Bayer Leverkusen hat sich mit beeindruckender Dominanz und Souveränität schon fünf Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft gesichert - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Entsprechend stellt die Werkself gleich acht der 40 nominierten Spieler: Florian Wirtz, Victor Boniface, Exequiel Palacios, Granit Xhaka, Jonathan Tah, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong und Lukas Hradecky.

Eine überragende Bundesliga-Spielzeit absolviert auch der VfB Stuttgart, der auf Champions-League-Kurs ist und sogar noch Vizemeister werden könnte. Sicher haben die Schwaben den zweiten Platz schon mal hinsichtlich der TOTS-Kandidaten: Sieben Stuttgarter dürfen sich Hoffnungen auf eine herausragende Spezialkarte für FUT machen - darunter das Sturmduo aus Serhou Guirassy und Deniz Undav.

Bundesliga-Voting: Die TOTS-Nominierten für die Abwehr. EA SPORTS

Es folgen RB Leipzig und Borussia Dortmund, die derzeit ein enges Rennen um das vierte sichere Ticket für die Königsklasse der kommenden Saison veranstalten. Beide Klubs stellen fünf Nominierte.

Bayerns Kandidaten gegenüber FIFA 23 halbiert

Erst an fünfter Stelle kommt aus numerischer Sicht der FC Bayern, der die Schale erstmals seit 2012 verpasst. Nach einer guten Hinrunde mussten die Münchner gegenüber Leverkusen in der zweiten Saisonhälfte deutlich abreißen lassen - EA SPORTS zieht seine TOTS-Schlüsse daraus. Mit Manuel Neuer, Jamal Musiala, Leroy Sané und Harry Kane haben nur vier Bayern-Profis den Sprung ins Bundesliga-Voting geschafft. Zum Vergleich: In FIFA 23 waren es noch acht, was die nationale Bestmarke bedeutete.

Bundesliga-Voting: Die TOTS-Nominierten für das Mittelfeld. EA SPORTS

Kleinere Überraschungen hält das Kandidaten-Feld auch parat: Für VfB-Motor Angelo Stiller kann nicht abgestimmt werden, dafür aber für seinen Teamkollegen Enzo Millot. Auch Mats Hummels wird in FC 24 wohl keine TOTS-Karte erhalten, er hat das Voting ebenfalls verpasst. Selbiges gilt für Hoffenheims Maximilian Beier, der drei Scorer-Punkte mehr sammelte als etwa der zur Wahl gestellte Bremer Marvin Ducksch.

Bundesliga-Voting: Die TOTS-Nominierten für den Angriff. EA SPORTS