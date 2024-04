Pavlovic mit Monster-Sprung: Die Rating-Gewinner der Bundesliga in FC 24

Eintracht Frankfurt: Hugo Larsson - von 67 auf 73 GES

Kolportierte neun Millionen Euro soll Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer für Hugo Larsson bezahlt haben. Eine Investition in die Zukunft, die bislang aufgeht: Der Schwede hat sich in der Bundesliga gut akklimatisiert - was auch sein Sechs-Zähler-Upgrade in FC 24 widerspiegelt. kicker eSport/EA SPORTS