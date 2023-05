Torwart, Erfahrung und Flexibilität: Saarbrücken geht gestärkt in den Endspurt

Die Niederlage bei Kellerkind SV Meppen hat den 1. FC Saarbrücken nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil: Die Saarländer gehen gestärkt in den Endspurt im Aufstiegsrennen.

Jubelt der 1. FC Saarbrücken am Saisonende über den Aufstieg? Die Blau-Schwarzen gehen gestärkt in das Saisonfinale. IMAGO/Fussball-News Saarland

Der Kater war groß am 33. Spieltag, als sich die Saarländer am 33. Spieltag beim damaligen Schlusslicht SV Meppen mit 0:1 geschlagen geben mussten. Doch der 1. FCS erholte sich aber schnell von dem Rückschlag und gewann seine beiden folgenden Partien jeweils zu Null.

Die Niederlage im Emsland könnte sich in anderer Hinsicht sogar noch als hilfreich für die Blau-Schwarzen erweisen. Denn Meppen schöpfte durch den Sieg neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt und stellte daraufhin auch dem Saarbrückener Mitkonkurrenten SV Wehen Wiesbaden (2:1) ein Bein. Und der SVM trifft im Saisonendspurt auch noch auf die Aufstiegskandidaten VL Osnabrück (14. Mai) und Dynamo Dresden (22. Mai).

Batz hat die meisten "weißen Westen" der Liga

Doch der 1. FC Saarbrücken hofft weniger auf Schützenhilfe, sondern besinnt sich auf seine eigenen Stärken. Und von diesen kann der 1. FCS einige in die Waagschale werfen. So steht mit Daniel Batz der beste Keeper der 3. Liga zwischen den Pfosten. Der 32-Jährige weist mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,56 nicht nur der die beste Note aller Torhüter auf, sondern ist damit zugleich der Topspieler der Liga. Vor dem 36. Spieltag hielt Batz seinen Kasten in 15 Partien sauber und damit so oft wie kein anderer Drittliga-Keeper. Damit ist er maßgeblich daran beteiligt, dass der 1. FCS gemeinsam mit Spitzenreiter SV Elversberg mit je 36 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt.

Zudem stellt der 1. FC Saarbrücken mit einem Durchschnittsalter von 28,6 Jahren das älteste Team der Liga. Was sich zunächst fast wie ein Nachteil liest, könnte sich im engen Aufstiegskampf allerdings als Vorteil erweisen. Denn die Mannschaft weist gleichzeitig auch die meiste Erfahrung auf, und der Kopf spielt eine wichtige Rolle: "Manche dachten, wir seien zu alt", sagte FCS-Coach Rüdiger Ziehl nach dem späten 1:0-Sieg am vergangenen Spieltag beim VfB Oldenburg am Mikrofon von "Magenta Sport". "Aber das kann sich jetzt auch in einen Trumpf wandeln, da wir mit der Drucksituation gut umgehen können." Mit den Routiniers Tobias Jänicke (34 Jahre) und Julius Biada (30) kamen zuletzt zwei erfahrene Akteure.

Und da wäre auch noch die Flexibilität in der Mannschaft. Das Siegtor in Oldenburg durch Marvin Cuni war bereits das zwölfte Jokertor der Saarländer. Ligaweit weist nur Viktoria Köln mit 14 Jokertoren eine bessere Quote auf, die direkten Aufstiegskandidaten Wiesbaden (10) Dynamo Dresden (8) und VfL Osnabrück (7) können nicht auf eine solche Flexibilität im Kader verweisen. Was für den 1. FCS allerdings auch wichtig ist, denn mit Kasim Rabihic, Adriano Grimaldi, Julian Günther-Schmidt und eben Cuni stehen gleich vier Stürmer seit Wochen vor einer Gelbsperre.

Ziehl warnt vor vermeintlich leichtem Restprogramm

Zumal sich das Restprogramm auf dem Papier machbar liest - nach dem Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Halleschen FC geht es noch zum MSV Duisburg (21. Mai) und zum Saisonabschluss vor eigenem Publikum gegen Viktoria Köln (27. Mai). Zu sicher sollten sich die Blau-Schwarzen allerdings nicht sein, taten sie sich doch in der jüngsten Vergangenheit gegen eher schwächer eingeschätzte Teams schwer. Nicht nur bei der Niederlage in Meppen, auch beim 2:2 beim FSV Zwickau sowie beim 1:2 bei Erzgebirge Aue ließen sie Punkte liegen. Für Rüdiger Ziehl ist es "total egal, wer der Gegner ist", der Coach fordert vielmehr Mentalität und Fokussierung auf das Wesentliche ein. Für Letzteres hat auch der Verein selbst durch die Verlängerung mit Ziehl und der sich anbahnenden weiteren Zusammenarbeit mit Sportdirektor Jürgen Luginger gesorgt.