Torverhältnis 159:11! Barça-Frauen spielen perfekte Saison

Die Frauen des FC Barcelona haben das Kunststück vollbracht, in der spanischen Liga eine perfekte Saison zu spielen. Die Katalaninnen toppten sogar ihre Fabelwerte aus dem Vorjahr.

Am letzten Spieltag wackelte die perfekte Saison dann doch noch einmal kurz: Das abschließende Ligaspiel gegen Atletico Madrid gewann Barcelona "nur" mit 2:1 - eines der wenigen knappen Spiele mit Beteiligung der Katalaninnen, die die spanische Liga Iberdrola erneut nach Belieben dominiert hatten.

Auch das 30. und letzte Spiel der Saison gewann Barça - so wie die 29 zuvor auch. Mit der Maximal-Ausbeute von 90 Punkten spielte der amtierende Champions-League-Sieger eine perfekte Saison und toppte sogar noch die Quote aus dem Vorjahr, als man 33 von damals noch 34 Spielen gewonnen hatte.

Besonders augenfällig wird die Dominanz Barcelonas jedoch beim Blick auf das Torverhältnis von 159:11 - also eine Differenz von +148. Im Schnitt schoss das Team von Trainer Jonatan Giraldez also 5,3 Tore pro Spiel, fuhr fast wöchentlich Kantersiege ein. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Sociedad betrug am Saisonende satte 24 Punkte.

Das einzige Pflichtspiel der Saison, das das spanische Über-Team nicht gewinnen konnte, war das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim Deutschen Meister VfL Wolfsburg (0:2). Durch das 5:1 im Hinspiel zog der Titelträger dennoch ins Endspiel ein, wo Barça am kommenden Samstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Olympique Lyon die Trophäe aus dem Vorjahr verteidigen kann.