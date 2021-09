Torschütze Krauße: "Hatten eigentlich was anderes beim Eckball vor"

In einer chancenarmen Partie konnte Eintracht Braunschweig drei Punkte aus Freiburg mitnehmen. Der einzige Treffer der zähen Begegnung: Ein Standard-Tor nach einer Ecke, die so gar nicht geplant war.

In der Begegnung mit einem "guten Gegner", wie Freiburgs Trainer Thomas Stamm nach dem Spiel zugab, konnten die Hausherren nur wenige Torchancen erarbeiten. Stamm bringt das treffend auf den Punkt mit: "Was wir nicht hatten sind Torchancen. Wir waren im letzten Drittel nicht so sauber." Dennoch war es für den SC-Coach ein "gutes Spiel", mit "zu wenigen Chancen auf den letzten 25 Metern".

Gefahr auf das gegnerische Tor konnte die Freiburger U 23 in den gesamten 90 Minuten nicht ausstrahlen, ausgenommen von wenigen Distanzschüssen. Zu wenig Zielstrebigkeit nach vorn und zu wenig Bewegung nannte SC-Youngster Lars Kehl als Hauptgründe nach der Partie. "Dann wird es schwer gegen eine gut stehende Mannschaft eine Überzahl hinzukriegen", erklärte Kehl bei "MagentaSport". Dennoch gab es Punkte, die der SC gut umsetzte, wie etwa die "Kontrolle über das Spiel" und die Defensive, in der die Breisgauer wenig zuließen, "bis auf einen Standard".

Eckball reicht BTSV zum "Sieg des absoluten Willens"

Eben dieser eine Standard reichte den Gästen aus Braunschweig allerdings zum "Sieg des absoluten Willens", wie es Torschütze Robin Krauße beschreibt. Krauße nickte nach einer Ecke nach 33 Minuten zum 1:0 ein. "Man muss sagen wir hatten eigentlich was anderes vor bei diesem Eckball. Schön, dass es dann so geklappt hat," schmunzelte der Torschütze nach der Partie über den Standard, der am Ende den Sieg für Braunschweig bedeutete. Den eigentlichen Plan möchte Krauße allerdings nicht verraten - "das ist natürlich klar".

Der einzige Treffer reichte Braunschweig vor allem dank einer guten Defensivarbeit über 90 Minuten hinweg. Auch Michael Schiele, Trainer der Gäste, ist zufrieden mit der Defensive. "Wir haben den Gegner weit vom Tor weggehalten", lobte der Trainer seine Mannschaft, "Wir hatten enorm viele Ballgewinne. Wir haben den gegnerischen Torwart enorm unter Druck gesetzt".

Nächsten Sonntag steht für Freiburg das Gastspiel beim FSV Zwickau an (13 Uhr). Braunschweig empfängt am Samstag Waldhof Mannheim (14 Uhr).