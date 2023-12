Sützles 26. Assist bei Senators-Sieg - Seider verliert mit Red Wings weiter

Für die Ottawa Senators und Tim Stützle läuft es in der NHL langsam besser. Bei zwei weiteren deutschen Top-Spielern geht der Negativlauf dagegen weiter.

Tim Stützle (li.) und seine Ottawa Senators gewannen bei den Maple Leafs. NHLI via Getty Images

Die Ottawa Senators mit Nationalspieler Tim Stützle kommen in der NHL langsam in Schwung. Das Team aus der kanadischen Hauptstadt gewann nach kurzer Weihnachtspause am Mittwoch (Ortszeit) bei den Toronto Maple Leafs nach 0:2-Rückstand mit 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). Stützle bereitete mit seinem 26. Saison-Assist den 2:2-Ausgleich durch Drake Batherson vor.

Bratherson drehte die Partie im Schlussdrittel zudem mit seinem zweiten Tor des Tages. Dennoch bleiben die Kanadier Tabellenletzter, haben allerdings deutlich weniger Partien als die Konkurrenz ausgetragen.

Seider und Peterka gehen leer aus - Reichel siegt in Overtime

Top-Verteidiger Moritz Seider und die Detroit Red Wings verloren in Minnesota mit 3:6 (1:1, 0:1, 2:4). Für das Team aus dem Mittleren Westen war es die neunte Niederlage aus den vergangenen elf Partien. Nach dem guten Saisonstart wird der Abstand der Red Wings zu den Playoff-Rängen immer größer.

Dies gilt auch für JJ Peterka und die Buffalo Sabres. Gegen die Boston Bruins unterlag das Team des deutschen Vizeweltmeisters mit 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) und verlor damit nun vier der vergangenen fünf Matches. Lukas Reichel bezwang mit den Chicago Blackhawks die Winnipeg Jets nach Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0).

Die Seattle Kraken gewannen ohne den seit Wochen fehlenden Torhüter Philipp Grubauer gegen die Calgary Flames mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Auch Nico Sturm war beim 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) der San Jose Sharks gegen die Los Angeles Kings verletzungsbedingt nicht dabei. Die Sharks sind weiterhin das NHL-Team mit den wenigsten Punkten. Zudem war es die 26. Niederlage im 35. Saisonspiel und die sechste nacheinander.

Penguins wirbeln Islander im zweiten Drittel durcheinander

Eine empfindliche Niederlage erlitten die New York Islanders. In eigener Halle gingen sie gegen die Pittsburgh Penguins mit 0:7 unter. Der Schlüssel für den klaren Sieg des Ex-Meisters war dabei ein furioses zweites Drittel: In nicht einmal elf Minuten trafen die Penguins sechsmal, Jake Guentzel und Jewgeni Malkin jeweils doppelt.