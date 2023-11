Vier Scorerpunkte: Stützle trägt Senators zu furiosem Derbysieg

Die Ottawa Senators haben in der NHL dank eines überragenden Tim Stützle einen immens wichtigen Derbysieg bei den Toronto Maple Leafs eingefahren. Entscheidend waren am Ende 191 Sekunden.

Am Ende stand ein packender 6:3-Erfolg für die Senators, die zuletzt nur einen Sieg aus sechs Partien hatten holen können. Ein dringend benötigter Befreiungsschlag, bei dem ein deutscher Nationalspieler die Hauptrolle einnahm: Tim Stützle, 21-jähriger Center aus Viersen, steuerte insgesamt vier Scorerpunkte bei.

Doch der Reihe nach: In Toronto entwickelte sich schnell ein Schlagabtausch, der sich bis in die Mitte des Schlussdrittels ziehen sollte. Dann aber zogen die Gäste binnen 191 Sekunden entscheidend davon. Den Auftakt machte ein von Verteidiger Mark Giordano unglücklich ins eigene Tor abgefälschter Puck zum 4:3 für die Ottawa Senators, ehe Stützle nur 45 Sekunden später sogar für das 5:3 verantwortlich zeichnete (53.). Die Maple Leafs gingen voll ins Risiko, wurden dafür aber abgestraft - der "Empty-Netter" von Claude Giroux machte schließlich den Deckel drauf (56.).

"Das sind zwei so herausragende Spieler. Wir wissen alle, was G und Timmy auf dem Eis können", schwärmte Mitspieler Mathieu Joseph von Stützle und Giroux, der schlussendlich auch auf zwei Treffer und eine Vorlage kam. Die Mütze des Matchwinners durfte sich aber Stützle aufsetzen, der drei Tore aufgelegt hatte und eines selbst erzielte. Dahinter setzte die NHL in ihrem Ranking den tschechischen Flügelangreifer Dominik Kubalik, dem wie Giroux zwei Treffer gelungen waren.

Stützle: "Es wurde viel über uns gesprochen"

Der deutsche Nationalspieler Stützle äußerte sich zufrieden, weil seine ganze Reihe "gut gepunktet" hatte und fügte an: "Wir haben die Scheibe das ganze Spiel über kontrolliert, haben Chancen kreiert und sind drangeblieben." Nach seiner überragenden Leistung gegen Toronto steht Stützle mittlerweile bei drei Saisontreffern und zwölf Assists.

"Es wurde zuletzt viel über uns gesprochen, aber heute haben wir gezeigt, dass wir gewinnen können", erklärte Stützle und fügte an: "Es war heute eine großartige Leistung. Auch Korpisalo hat es gut gemacht und uns die ganze Zeit im Spiel gehalten." Gemeint war Goalie Joonas Korpisalo, der 27 von 30 Versuchen auf sein Tor abgewehrt hatte und so auf eine Fangquote von 90 Prozent kam.