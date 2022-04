Milan stolpert in Turin: Italiens Meisterrennen wieder völlig offen

Spitzenreiter Mailand kam in Turin nicht über ein 0:0 hinaus und bringt durch das Remis wieder mehr Spannung ins Titelrennen.

Torino erwies sich als so richtig harte Nuss für den AC Mailand, der sich über weite Strecken der Partie die Zähne an einer exzellenten Deckung der Hausherren ausbissen. Turin war bissig und gallig - und strahlte sogar mehr Torgefahr aus. So zwang Vojvoda Milan-Keeper Maignan mit einem sehenswerten Schuss zu einer klasse Parade (50.).

Einmal mehr ragt Turins Innenverteidiger Bremer aus, der schon mehrfach in dieser Saison Top-Angreifer komplett aus dem Spiel genommen hatte - und diesmal bekamen Giroud und Leao eine Kostprobe seines Könnens. Immer wieder war der 25-jährige Brasilianer zur Stelle, wenn es brannte, wie in der 56. Minute, als er Leao blockte. Tonali kam indes zum Abschluss, scheiterte jedoch an Turins Keeper Berisha (74.).

So blieb es am Ende beim 0:0, das Mailand mit Blick auf die Meisterschaft nun wieder gehörig unter Druck gerät, hat man doch ein Spiel mehr mehr bestritten als der Stadtrivale - und nur zwei Zähler Vorsprung.