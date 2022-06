Torhüter Adamczyk kommt aus Köln an die Bremer Brücke

Der VfL Osnabrück verstärkt mit Daniel Adamczyk sein Torhüterteam. Für den 19-Jährigen, der von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln kommt, ist der VfL "der perfekte Verein, um den nächsten Schritt zu machen".

Der VfL Osnabrück präsentiert mit Daniel Adamczyk einen weiteren Neuzugang. Der 19-jährige Torhüter ergänzt das bestehende Team um Philipp Kühn und Laurenz Beckemeyer. Adamczyk kommt von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln und machte vergangene Saison sieben Spiele in der Regionalliga West.

"Das ist ein toller Verein, mit viel Tradition und tollen Fans - auch mit einer guten Torhüter-Historie", freut sich der Neu-Osnabrücker in seinem Vorstellungsvideo. Ein Keeper aus der angesprochenen Historie ist unter anderem Kölns aktuelle Nummer eins Marvin Schwäbe, der 2015/16 an der Bremer Brücke zwischen den Pfosten stand. In diese Fußstapfen will auch Adamczyk treten: Der VfL "ist der perfekte Verein für mich, um den nächsten Schritt zu machen". Sich selbst beschreibt Adamczyk als einen Torhüter, "der sehr gerne mitspielt" und auch "recht emotional im Spiel" ist.

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh erhofft sich vom Neuzugang, dass dieser "nicht nur die Trainingsqualität hochhalten, sondern auch den internen Konkurrenzkampf beleben" wird. Ein netter Nebeneffekt des Transfers ist außerdem, dass Adamczyk die U-23-Regel erfüllt. Alle Drittligisten müssen in ihrem Spieltagskader mindestens vier Spieler im entsprechenden Alter und mit DFB-Spielberechtigung aufführen.