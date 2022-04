Torgelower FC Greif: Rückzug aus der Oberliga und konkrete Fusionspläne

Kurz vor dem Heimspiel gegen den Ludwigsfelder FC hat der Torgelower FC Greif mit der Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass er kommende Spielzeit nicht mehr in der Oberliga antreten wird und zudem eine Fusion anstrebt.

Der Torgelower FC Greif wird sich aus der Oberliga zurückziehen. Dieser Entschluss fiel nach Informationen des "Nordkurier" nach einer Vorstandssitzung am Freitag. Grund sei, dass die Kosten für den Verein in der 5. Liga zu hoch seien und dass die Regularien beim Einsatz von U-23-Spielern nicht zufriedenstellend umsetzbar seien.

Um in einer strukturschwachen Region die Kräfte zu bündeln, strebt der TFC Greif eine Fusion mit dem FSV Einheit Ueckermünde (derzeit in der Verbandsliga) an. Ein Ziel, das sich beide Vorstände von dieser Fusion versprechen, ist eine bessere Nachwuchsförderung, weil wohl zukünftig nur durch eine Fusion Mannschaften von der D- bis zur A-Jugend gemeldet werden können. Zudem ist ein neues Nachwuchsleistungszentrum in Planung. Im Männerbereich sollen auf Landesebene zwei Mannschaften gemeldet werden, eine in der Verbandsliga und eine in der Landesklasse.

Mit der Fusion solle auch die Identifikation mit dem Fußball in der Region gestärkt werden. Dietrich Lehmann, Präsident des Torgelower FC Greif, sagte dem "Nordkurier": "Bei uns werden immer polnische Fußballer spielen, einige leben und arbeiten ja auch schon lange hier. Aber es ist eben nicht gut, wenn fast nur noch polnische Fußballer in der Mannschaft stehen." In der Oberliga sei das aber zuletzt nicht anders möglich gewesen.