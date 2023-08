Toptalent Kooij siegt im Sprint - Walscheid Vierter

Max Walscheid sicherte sich am Dienstag den vierten Platz auf der vierten Etappe der Polen-Rundfahrt. In Opole fuhren zwei Niederländer an der Spitze ins Ziel.

Auf der 4. Etappe der desjährigen Polen-Rundfahrt war vor Beginn mit einer Sprintankunft gerechnet worden. Zwar standen auf den 199,1 Kilometern zwischen Strzelin und Opole auch zwei Anstiege an, jedoch bereits auf den ersten rund 40 Kilometern, anschließend ging es mehrheitlich flach dahin.

Zunächst durfte eine fünfköpfige Ausreißergruppe ihr Glück versuchen. Jacopo Mosca war einer der fünf Flüchtenden, der Lidl-Trek-Profi holte sich die Bergwertung und ließ sich dann wieder in das Feld zurückfallen. So blieben noch vier Fahrer übrig, die allerdings vom Hauptfeld nie mehr als drei Minuten Vorsprung bekamen.

Und so bahnte sich der Massensprint an, bereits 25 Kilometer vor dem Ziel wurde der letzte Ausreißer gestellt. Die Sprinterteams sorgten nun für ein hohes Tempo und verhinderten so jede Attacke. So kam es zum erwarteten Massensprint in dem der erst 21-jährige Olaf Kooij (Jumbo-Visma) seine Stärken ausspielte und deutlich vor seinem Landsmann Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) sowie dem Italiener Matteo Moschetti (Team Q36.5) gewann.

Am Mittwoch steht die Königsetappe an

Knapp am Podium vorbei schrammte Max Walscheid (Cofidis) als Vierter. Direkt dahinter landete Bora-hansgrohe-Sprinter Sam Bennett (Irland). An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Weiterhin führt der Slowene Matej Mohoric mit 45 Sekunden das Klassement an. Neuer Zweiter ist aber nun Joao Almeida (UAE Emirates), der Portugiese tauschte mit seinem Teamgefährten Rafal Majka (Polen) die Plätze. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Lennard Kämna auf Rang 58 (+ 10:57 Minuten).

Am Mittwoch könnte eine Vorentscheidung fallen, auf den 198,8 Kilometern von Bielsko nach Biala stehen über 3000 Höhenmeter an. Die Polen-Rundfahrt endet am Freitag in Krakau.