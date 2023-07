Toptalent Güler vor Wechsel zu Real Madrid

Real Madrid steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Arda Güler. Der 18-jährige Mittelfeldspieler von Fenerbahce Istanbul gilt als Toptalent und soll die Königlichen rund 20 Millionen Euro kosten.

Güler machte sich in der vergangenen Saison einen Namen, als er in der türkischen SüperLig mit sechs Toren und acht Vorlagen dazu beitrug, dass Fener die Saison als Tabellenzweiter beendete. Auch gewann er mit den Kanarienvögeln den nationalen Pokal (2:0 gegen Basaksehir).

Der Offensivspieler, der in der Türkei aufgrund seiner starken Technik und seiner fußballerischen Anlagen gerne mit Mesut Özil verglichen wird, zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Topklubs auf sich - und machte seinem Arbeitgeber deutlich, dass er eine Luftveränderung anstrebe. Rasch fanden sich zahlreiche Interessenten, unter anderem auch die beiden spanischen Giganten FC Barcelona und Real Madrid.

Nun meldet "The Athletic", dass sich Güler für Real entschieden hat. Noch seien zwar in der kommenden Woche Details zu klären, doch der 18-Jährige soll noch in der Vorbereitung zum Team von Trainer Carlo Ancelotti stoßen.

Ein typischer Real-Transfer?

Bei Fenerbahce hat Güler zwar noch einen Vertrag bis 2025, allerdings soll dieser eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro beinhalten, ebenso eine Klausel, die Fener bei einem Weiterverkauf 20 Prozent der dann erzielten Ablösesumme einbrächte.

Real soll sogar bereit sein, etwas mehr zu bezahlen, um den Transfer reibungslos durchzubekommen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano beläuft sich das Angebot der Königlichen auf 20 Millionen Euro. Das deckt sich auch mit Berichten aus türkischen Medien.

Güler passt sehr gut in Reals Transferstrategie: jung, talentiert und vergleichsweise günstig. An seinem Talent zweifelt kaum jemand, auch Stefan Kuntz setzte schon auf den Offensivspieler, der sowohl rechts im Mittelfeld als auch im Zentrum am besten zur Geltung kommt. Dreimal kam er in der EM-Qualifikation schon zum Einsatz, beim 2:0 gegen Wales glückte ihm dabei sein erstes Länderspieltor.