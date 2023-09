"Topspieler" mit Bundesliga-Erfahrung: Teutonia Ottensen angelt sich vereinslosen Höhn

Der FC Teutonia Ottensen hat einen Transfercoup gelandet und sich die Dienste von Immanuel Höhn (31) gesichert. Der Abwehrspieler war seit Saisonbeginn vereinslos.

Wie der Klub am Freitag auf seiner Homepage vermeldete, wird sich Immanuel Höhn Teutonia Ottensen in der Regionalliga Nord anschließen. Der Abwehrspieler war nach dem Abstieg mit dem SV Sandhausen aus der 2. Bundesliga seit Saisonbeginn auf Vereinssuche.

Die Hamburger, die mit vier Siegen stark in die Saison gestartet sind, zuletzt aber zweimal verloren, erhoffen sich vom 31-Jährigen ein weiteres Element in ihrem Spiel. "Mit Immanuel konnten wir einen absoluten Topspieler für uns gewinnen, der in der letzten Saison noch in der 2. Bundesliga gespielt hat. Mit seiner Ruhe am Ball und seinen Stärken im Spielaufbau wird er uns im Spiel mit dem Ball weiterhelfen können. Dazu ist er auch vor dem gegnerischen Tor gefährlich und eine Gefahr für den Gegner bei Standards", so Liborio Mazzagatti, sportlicher Leiter, zum Transfercoup.

Über 200 Partien 1. und 2. Bundesliga

Höhn, der 54 Bundesliga- sowie 163 Zweitliga-Spiele bestritt und dreimal in der Europa League zum Einsatz kam, freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit allen Verantwortlichen und kann es kaum erwarten loszulegen. Ich möchte der Mannschaft helfen, eine gute Saison zu spielen, um am Ende all unsere gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen."

Bereits am Sonntag könnte der Neuzugang erstmals für Ottensen zum Einsatz kommen. Gegner im Stadion Hoheluft ist der Bremer SV, der einen Punkt hinter der Teutonia rangiert.