Toni Kroos' letzter Auftritt in FC 24: TOTS, End of an Era und dann Icon?

Toni Kroos beendet seine Fußballer-Karriere im Sommer nach der Heim-EM - somit wird EA SPORTS FC 24 vorerst auch sein letzter Gaming-Auftritt. Was steht virtuell für den DFB-Nationalspieler in den Sternen?

"Schluss bei Real, Schluss mit Fußball" ist für Toni Kroos nach dieser Saison. Die Europameisterschaft in Deutschland wird seine Abschiedstournee im Nationaltrikot, das Champions-League-Finale seine letztes Spiel im Vereinsfußball. Einer der erfolgreichsten Profis der Geschichte beendet seine Karriere, er kann sie mit Titeln in der Königsklasse und bei der EM krönen. Auch Fans des virtuellen Rasens müssen sich von Kroos verabschieden.

EA SPORTS FC 24 wird voraussichtlich die letzte Fußball-Simulation, in der der Weltklasse-Mittelfeldmann zu spielen ist - zumindest vorerst. Denn angesichts seiner Leistungen und Erfolge ist stark davon auszugehen, dass der Entwickler Kroos als Hero oder Icon in Ultimate Team zurückbringen wird. Dass das schon in FC 25 der Fall sein wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Üblicherweise lässt sich EA SPORTS dafür ein paar Jahre Zeit.

TOTS-Restchance - oder wie Özil und Hector?

Doch was ist in FC 24 noch für Kroos zu erwarten? Eine TOTS-Karte für La Liga hat der Real-Profi bislang nicht erhalten - die Chance besteht aber noch. Bis zum kommenden Freitag könnte er theoretisch als Reward-Objekt für Squad Building Challenges (SBCs) oder Aufgaben in FUT hinzugefügt werden. Anzunehmen ist das jedoch nicht, bislang sind keine Kroos-Leaks bekannt. Generell hat er seit FIFA 20 kein TOTS-Item mehr erhalten.

Bleibt seine RTTF-Karte (93) also der Rating-Zenit in FC 24? Nicht unbedingt: EA SPORTS vergibt in FUT gerne auch starke Karten für Top-Spieler, die ihre Karriere beenden oder ihre langjährigen Klubs verlassen. "End of an Era" heißen diese, die in FIFA 23 unter anderem auch an Mesut Özil und Jonas Hector gingen. Kroos passt perfekt in diese Kategorie, die 93 Punkte seines UCL-Live-Objekts sollte ein solches Item übertreffen.

Ob er es doch noch ins La-Liga-TOTS schafft, eine "End of an Era"-Würdigung bekommt oder in FC 28 als Icon erscheint - außerhalb von FUT ist nach FC 24 Schluss. Liebhaber des Karrieremodus werden Kroos in den kommenden Fußball-Simulationen von EA SPORTS dort nicht mehr spielen können. Ob das im jüngst wieder ankündigten neuen Titel der FIFA anders sein wird? Die Antwort soll noch in diesem Jahr gegeben werden.