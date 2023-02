Titel-Hattrick geglückt: Umut Gültekin ist kicker eFootballer des Jahres 2022

Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet: Umut 'Umut' Gültekin ist kicker eFootballer des Jahres 2022! In einem engen Rennen setzte er sich zum dritten Mal in Folge gegen die Konkurrenz durch.

Hattricks sind im Fußball bekanntermaßen etwas Besonderes, sie erfordern außergewöhnliche Qualität. Drei Titel hintereinander einzufahren, benötigt sogar noch etwas mehr.

Jemand, der dieses Etwas hat, ist Umut 'Umut' Gültekin. Der RBLZ-eSportler aus Hamburg hat es nämlich auch dieses Jahr wieder geschafft und sichert sich zum dritten Mal nach 2020 und 2021 in Folge die Auszeichnung als kicker eFootballer des Jahres.

Zum dritten Mal in Folge kicker eFootballer des Jahres zu werden ist einfach unglaublich. Umut 'Umut' Gültekin

"Zum dritten Mal in Folge kicker eFootballer des Jahres zu werden ist einfach unglaublich", freut sich der erneute Sieger, den es stolz mache, "diesen Award auch in diesem Jahr zu erhalten". Schließlich sei er ein Zeichen des Standings in der Community, deren erneute Entscheidung zu seinen Gunsten "etwas ganz Besonderes" sei - gerade in Anbetracht der starken Konkurrenz: "Ich muss sagen, dass aus meiner Sicht jeder der Nominierten es verdient gehabt hätte."

Preisgeld für die gute Sache

Glückwünsche gab es auch von dem Entwickler hinter der FIFA-Reihe: "EA SPORTS gratuliert Umut herzlich zum Titel. Als Virtual Bundesliga Champion 2021 und Weltmeister 2022 in EA SPORTS FIFA steht er neben den besten Spielern aller Zeiten", so Sam Turkbas, EA SPORTS FIFA Commissioner.

Zusätzlich zu dem Prestige geht mit der Auszeichnung außerdem ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro einher. Dieses wird 'Umut' einer guten Sache bereitstellen, wie er kicker eSport ankündigte: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mein Preisgeld der Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien zu spenden."

Verleihung auf Instagram und Gewinnspiel

Am 1. März streamen wir die Preisverleihung live über Instagram aus der Red Bull Arena in Leipzig. Dann haben alle kicker eSport-Follower die Möglichkeit, Tickets für ein Heimspiel der Roten Bullen ihrer Wahl zu ergattern. Was dafür zu tun ist, könnt ihr auf unserem kicker eSport-Instagram-Kanal nachlesen. Die Gewinner wird 'Umut' bei uns auf Instagram verkünden. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier.

Schale mit den Roten Bullen - Top 4 in der Königsklasse

Blickt man auf die Leistungen Gültekins, ist es absolut nachzuvollziehen, wieso er sich ein weiteres Mal durchgesetzt hat. So machte er mit einem Jahr Verzögerung wahr, was er bereits 2021 angekündigt hatte: Im Finale der VBL Club Championship feierte 'Umut' mit RB Leipzig gegen St. Pauli die Meisterschaft.

Es war der erste Titel des Jahres für den ehemaligen HSV-eSportler, der sich anschließend auch Hoffnungen auf den Triumph in der virtuellen Königsklasse machte. In der eChampions League scheiterte er jedoch knapp im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba. Eine Auseinandersetzung, die später im größten Triumph der bisherigen Bilderbuchkarriere Gültekins enden sollte.

Titelverteidigung scheitert im Finale

Zunächst stand allerdings eine weitere nationale Entscheidung auf dem Programm: Im Juni trat der Leipziger im Grand Final der VBL-Einzelmeisterschaft an, um seinen Titel zu verteidigen. Wie bereits 2021 spielte er sich dabei mit beeindruckender Sicherheit durch die Runden und schlug im Halbfinale eFootballer-des-Jahres-Mitbewerber Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock.

Es folgte das Traumfinale und Re-Match des Endspiels, das Gültekin ein Jahr zuvor gewonnen hatte: Mit Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, ebenfalls für den kicker eFootballer des Jahres 2022 nominiert, lieferte sich der Titelverteidiger ein spektakuläres Finale. Schlussendlich war das Glück jedoch dem Herausforderer hold, der sich über zwei Partien durchsetzte und Gültekin entthronte.

Ein Rückschlag, nach dem so manch anderer sicherlich eingeknickt wäre. Nicht aber 'Umut', der sich nach kurzer Verschnaufpause bereits der nächsten Titelchance gegenübersah. In London hatte er sich als einer von vier deutschen eSportlern für den FIFAe World Cup qualifiziert.

Nervenschlacht in Kopenhagen

Die WM fand im Juli in Kopenhagen statt und startete für den Hamburger in der "Todesgruppe" C. In dieser ging nicht nur VBL-Konkurrent Koray 'KKoray' Kücükgünar an den Start, sondern auch eCL-Sieger Villalba, der gemeinsam mit Gültekin die Gruppenphase überstand und ins Achtelfinale einzog.

Ab diesem gaben sich beide Kontrahenten auf ihren jeweiligen Wegen keine Blöße. Egal wie stark der Gegner, egal wie knapp die Partien - der "Iceman" Villalba und 'Umut' hatten die passende Antwort parat. So kam es nach der Gruppenphase, in der beide Kontrahenten jeweils eins der zwei direkten Duelle gewinnen konnten, zum erneuten Aufeinandertreffen in einem epischen Endspiel.

In diesem entwickelte sich die erwartet enge Angelegenheit. Nach einem 0:0 im Hinspiel wiederholte sich das Ergebnis im Rückspiel. Auch die Verlängerung brachte keine Tore, es folgte die Entscheidung vom Punkt. Auf dem Höhepunkt der Nervenschlacht verlor der sonst so abgebrühte Argentinier seine Ruhe. Der zweite Strafstoß ging nicht ins Schwarze, Gültekin war im Vorteil und ließ sich den Weltmeistertitel nicht mehr nehmen.

Die Ergebnisse der Wahl im Überblick

Umut 'Umut' Gültekin (RB Leipzig) - 39,8% (7968 Stimmen)

Levy Finn 'levyfinn' Rieck (Hansa Rostock) - 36,3% (7275 Stimmen)

Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen (FOKUS) - 14,7% (2943 Stimmen)

Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj (FC St. Pauli) - 5,6% (1123 Stimmen)

Berkay 'BerkayLion' Demirci (FC St. Pauli) - 3,5% (709 Stimmen)

Knappe Kiste: Wenige Prozente entschieden über den kicker eFootballer des Jahres 2022. kicker eSport