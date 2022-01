Tief "Ida" sorgt für Programm-Änderungen in Kitzbühel

An diesem Wochenende stehen die alpinen Wettbewerbe auf der berühmt-berüchtigten Streif in Kitzbühel an. Die aktuellen Wettervorhersagen führen aber zu einer Änderung des geplanten Programmablaufs.

Die aktuellen Wettervorhersagen verheißen für die kommenden Tage im Alpenraum einen Wintereinbruch. Das Tief mit dem Namen "Ida" soll für ausgiebige Schneefälle sorgen, die besonders den Samstag betreffen. Dann können regional zwischen 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee hinzukommen.

Das wird sogar für den Slalom eine Herausforderung. FIS-Renndirektor Markus Waldner

Aus diesem Grund sahen sich die Veranstalter gezwungen, die traditionell am Samstag stattfindende Hahnenkamm-Abfahrt auf den Sonntag zu verlegen. Los geht's dann um 13.30 Uhr. Der ursprünglich für Sonntag angesetzte Slalom soll dagegen am Samstag über die Bühne gehen. Lauf eins wurde auf 10.15 Uhr terminiert, der zweite Durchgang startet um 13.45 Uhr. "Das wird sogar für den Slalom eine Herausforderung", sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner.

Die erste Abfahrt auf der Streif soll dagegen planmäßig am Freitag um 11.30 Uhr stattfinden. In diesem Weltcup-Winter wurden zwei Rennen auf der Streif angesetzt, um das Besucheraufkommen besser zu steuern. Im Normalfall wird das Hauptrennen am Samstag, einer der spektakulärsten und gefährlichsten Abfahrten im Weltcup, von rund 50.000 Zuschauern besucht. Zu den beiden Rennen in diesem Jahr sind jeweils nur 1000 Personen zugelassen, zudem wird es nur Sitzplätze geben.

Auch Frauen-Rennen in Cortina d'Ampezzo von Verschiebung betroffen

Betroffen von der Verschiebung bei den Herren sind auch die am gleichen Wochenende stattfindenden Wettbewerbe der Frauen im italienischen Cortina d'Ampezzo. Die Abfahrt am Samstag wurde auf 11.30 Uhr verschoben, der Super-G am Sonntag beginnt um 11.45 Uhr.