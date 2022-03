Ticketverkauf für die Frauen-EM stellt neuen Rekord auf

Der Ticketverkauf für die EM der Frauen in diesem Jahr hat begonnen - und die Karten finden gleich ordentlich Absatz.

Werbung in der Carnaby Street: Die EM der Frauen wirft auch in London ihre Schatten voraus. Getty Images

Denn 100 Tage vor Beginn des Turniers verzeichnet die UEFA kurz nach Start des offiziellen Kartenverkaufs bereits jetzt eine Rekordbeteiligung. Mit den Vorbestellungen sei bereits mehr als die Hälfte der 700.000 Tickets vergeben, teilte der Verband am Montag mit.

Auftakt in Manchester

Die Ticketpreise für die EM in England liegen zwischen 5 und 50 Pfund, erhältlich sind die Karten ausschließlich auf der Webseite UEFA.com. Das Turnier wird am 6. Juli mit dem Spiel England gegen Österreich in Old Trafford eröffnet.

Die DFB-Auswahl trifft in Gruppe B auf Dänemark (8. Juli in Brentford, 21 Uhr MESZ), Spanien (12. Juli, Brentford, 21 Uhr) und Finnland (16. Juli, Milton Keynes, 21 Uhr).

Bei der EM werden 31 Partien in zehn Stadien ausgespielt, das Finale wird im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Zu den weiteren Spielstätten neben Old Trafford und Wembley gehören das Brighton Community Stadium, das Brentford Community Stadium, die Bramall Lane in Sheffield, das New York Stadium in Rotherham, das Stadium MK in Milton Keynes, das St. Mary's Stadium in Southampton, die Leigh Sports Village und das Manchester City Academy Stadium.