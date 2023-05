Ticker im Blick - und ein Versprechen: Kehl ist Osnabrücks erster Neuer

Nach dem dramatischen Aufstieg geht der VfL Osnabrück zur Tagesordnung über - und präsentiert in Lars Kehl den ersten Neuzugang an der Bremer Brücke.

Nach dem Herzschlagfinale mit dem verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga stellt Osnabrück die ersten Weichen. Der VfL hat mit Lars Kehl den ersten Neuen für die Saison 2023/24 vorgestellt. Der Mittelfeldspieler wechselt vom SC Freiburg II zu den Lila-Weißen.

"Spielfreude" und "ein gutes Spielverständnis" verspricht der 21-Jährige, der nach Osnabrück gewechselt ist, "weil das Gesamtpaket beim VfL einfach perfekt passt", wie er betont. Den Vertrag hatte er schon unterschrieben, bevor feststand, in welcher Liga der Verein künftig spielen wird. "Als ich nach unserem letzten Ligaspiel mein Handy eingeschaltet habe, musste ich zwei Mal in den Ticker schauen und habe mich natürlich direkt mitgefreut", erklärte Kehl, der sich mit Freiburg II durch ein 2:0 gegen Absteiger SV Meppen die Vizemeisterschaft in der 3. Liga gesichert hatte und noch vor Osnabrück lag.

Mit der Empfehlung von 66 Drittligaspielen und zehn Toren - 36 Partien und acht Treffer in der abgelaufenen Saison - für die Zweitvertretung des Sport-Clubs wechselt Kehl, die 2. Liga ist für ihn Neuland.

Lars wurde im Leistungszentrum des SC Freiburg, das einen exzellenten Ruf genießt, hervorragend ausgebildet. Amir Shapourzadeh

Auf seinen neuen Klub blickt er mit gehörigem Respekt: "Die Entwicklung der Mannschaft seit dem Winter war echt beeindruckend - ein entscheidender Grund, warum ich mich für den VfL als nächsten Schritt entschieden habe."

Shapourzadeh lobt Kehls Entwicklung

Den traut ihm VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh durchaus zu: "Lars wurde im Leistungszentrum des SC Freiburg, das einen exzellenten Ruf genießt, hervorragend ausgebildet. In dieser Saison hat er vorwiegend auf dem rechten Flügel gespielt, kann aber auch weitere Positionen im Zentrum bekleiden. In den vergangenen zwei Jahren hat sich Lars in der 3. Liga sehr gut entwickelt. Wir trauen ihm eine weitere positive Entwicklung auch in der 2. Bundesliga zu."