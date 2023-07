Thuram unterschreibt Fünfjahresvertrag bei Inter Mailand

Marcus Thuram hat einige Körbe verteilt, nun aber einen neuen Klub gefunden. Den Gladbacher zieht es ablösefrei zu Inter Mailand.

Lange war es unklar, wohin es Marcus Thuram ziehen würde. Der französische Stürmer, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach Ende Juni auslief, hatte zuletzt RB Leipzig abgesagt. Damit wäre der 25-Jährige zwar ablösefrei gewesen, der Angreifer soll neben einem üppigen Gehalt jedoch auch ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe verlangt haben.

Auch ein Angebot von Paris St. Germain schlug Thuram dem Vernehmen nach aus. Zuletzt galt Milan als Topfavorit - nun aber hat Thuram dem Stadtrivalen Inter den Vorzug gegeben. Bei den Nerazzurri unterschrieb der Angreifer einen Fünfjahresvertrag.

Champions-League-Finalist Inter war nach dem Abgang von Edin Dzeko zu Fenerbahce auf der Suche nach Ersatz, auch die Zukunft von Romelu Lukaku ist nach dem Ende der Leihe vom FC Chelsea noch ungeklärt. Inter hatte in der vergangenen Saison die Coppa Italia gewonnen und den dritten Tabellenplatz belegt, die Nerazzurri werden also wieder in der Königsklasse mitmischen.

Thuram beendet damit das Kapitel Bundesliga erst einmal für sich. Im Sommer 2019 war er von EA Guingamp zu den Fohlen gewechselt, in 111 Bundesligaspielen gelangen ihm 34 Tore, 13 Treffer in 30 Spielen allein in der vergangenen Saison. In der Winterpause der Saison 2019/20 wurde er in der kicker-Spielerumfrage unter 239 Bundesliga-Akteuren zum Aufsteiger der Hinrunde gewählt. Einen Titel gewann der Sohn von Welt- und Europameister Lilian Thuram am Niederrhein aber nicht.