Das nächste Kapitel: Stürmerstar Dzeko wechselt zu Fenerbahce

Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko wechselt von Champions-League-Finalist Inter Mailand zum türkischen Spitzenklub Fenerbahce. In Istanbul hat der 37-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Fast vier Jahre VfL Wolfsburg inklusive Meisterschaft, fast fünf Jahre Manchester City mit zwei Titeln, sechs Jahre AS Rom und zuletzt zwei Spielzeiten für Inter Mailand, wo er nach zwei Triumphen bei der Coppa zum Abschluss in der Startelf der Italiener beim 0:1 im Champions-League-Finale gegen Ex-Klub ManCity stand: Edin Dzeko setzt nun seine schillernde Karriere bei Fenerbahce fort.

zum Thema Die bemerkenswerte Reise des unvermeidlichen Edin Dzeko

In Istanbul hat Dzeko, der 2009/10 in der Bundesliga und 2016/17 in der Serie A Torschützenkönig war, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie Fenerbahce am Donnerstag mitteilte. Der Rekordtorschütze Bosnien-Herzegowinas kommt ablösefrei, weil sein Kontrakt bei Inter ausläuft.

"Ich bin froh, hier zu sein", erklärte Dzeko auf einem vom Verein über Twitter ausgespielten Video. "Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen", sagte der Stürmer darin auf Englisch mit türkischen Untertiteln.