Thielmann: "Natürlich ist es ein Scheißgefühl"

Nach einer sehr guten ersten Hälfte gab die deutsche U 21 in Sheffield die Partie gegen England aus der Hand. Jan Thielmann war nach der Partie entsprechend angefressen.

"Natürlich ist es ein Scheißgefühl", sagte Thielmann nach der Partie am Mikrofon von "ProSieben Maxx". "Gerade am Ende mit 1:3 zu verlieren, wenn wir in der ersten Hälfte die Chance haben, noch höher als 1:0 zu stellen."

Doch die deutsche U 21 ging nur mit einem 1:1 in die Kabine, weil erstens Balogun in der 42. Minute zum Ausgleich getroffen und Thielmann nur 60 Sekunden später die Riesenchance auf das 2:1 liegengelassen hatte.

"Ich war ein bisschen überrascht, dass mir der Ball vor die Füße fällt", sagte Thielmann zu der Situation, als Stiller dem englischen Keeper Trafford den Ball wegspitzelte. "Das hat Angelo super gemacht", sagte Thielmann, "ich habe versucht, den Ball auf das Tor zu bringen, aber es hat nicht gereicht."

Thielmann, der eigentlich über die Flügel kommt, agierte in Abwesenheit von Kapitän Jonathan Burkhardt sowie Youssoufa Moukoko in der Sturmspitze. "So lange es in der Offensive ist, ist mir jede Position recht", sagte der 20-Jährige, "ich versuche auf jeder Position Torgefahr auszustrahlen, leider hat es heute nicht ganz gereicht."

Di Salvo lobt Balogun: "Das war das, was uns heute gefehlt hat."

Wie es besser geht, zeigte auf der Gegenseite Folarin Balogun. Der Angreifer von Stade Rennes war ein ständiger Unruheherd und markierte nicht umsonst das 1:1. Dass erkannte auch U-21-Nationalcoach Antonio Di Salvo neidlos an: "Balogun hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das war das, was uns heute gefehlt hat."