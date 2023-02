Thielemann setzt auf Zwickaus Tugenden

Im Rennen um den Klassenerhalt setzt Zwickaus neuer Trainer Ronny Thielemann auf die FSV-Tugenden, die er selbst einst zu spüren bekam.

Am vergangenen Spieltag gegen den Spitzenreiter SV Elversberg (0:2) verfolgte Ronny Thielemann die Partie seines neuen Klubs FSV Zwickau noch auf der Tribüne. Im wegweisenden Duell im Abstiegskampf in Bayreuth am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) feiert der 49-Jährige sein Debüt bei den Schwänen.

Gegen den Aufsteiger, an dem die Westsachsen mit einem Sieg vorbeispringen könnten, setzt der Coach, wie im gesamten Rennen um den Klassenerhalt, auf die "Zwickauer Tugenden": "Die Basistugenden Einstellung, Mentalität, Leidensfähigkeit, das hat die Mannschaft in der Woche schon gut gezeigt. Darauf lässt sich aufbauen", blickte Thielemann auf seiner Antrittspressekonferenz auf die Partie gegen Elversberg zurück.

Ich kann mich erinnern, mit dem 1. FC Magdeburg haben wir hier nie ein Spiel gewonnen. Ronny Thielemann

Die Tugenden bekam er selbst bereits als Co-Trainer von Magdeburg zu spüren: "Ich kann mich erinnern, mit dem 1. FC Magdeburg haben wir hier nie ein Spiel gewonnen, hier war es immer unangenehm."

Auch in seiner ersten Trainingswoche wurden die Eindrücke aus dem Spiel bestätigt. Der Charakter der Mannschaft sei "top", schloss Thielemann aus vielen persönlichen Gesprächen. In diesen bestärkte er seine Spieler in ihren Stärken und verzichtete hingegen auf die Weitergabe von "vielen verrückten Informationen" über den kommenden Gegner.

Bayreuth holte neun Punkte in diesem Kalenderjahr

Dennoch ist dem Trainer natürlich die Leistungssteigerung der Oberfranken in diesem Kalenderjahr bewusst. Neun Zähler holte die Spielvereinigung aus sechs Partien im Jahr 2023 und sprang damit vom letzten Tabellenplatz auf den 15. Rang. "Da erkennt man schon eine Weiterentwicklung. Sie stehen nicht nur kompakt und sind zweikampfstark, sondern entwickeln auch Lösungen mit Ball", erläuterte Thielemann.

Trotzdem soll nach drei sieglosen Spielen in Serie in Bayreuth endlich wieder dreifach gepunktet werden. "Natürlich wollen wir über den Strich kommen. Das gilt es morgen zu beweisen. Wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen", so Dominic Baumann auf der Spieltagspressekonferenz.