Teutonia Ottensen: Auf der Suche nach Konstanz

Stark auf eigenem Platz, wacklig in der Fremde: Liga-Mitfavorit FC Teutonia Ottensen fehlt es zwar nicht an Defensivkräften, dafür aber noch an Beständigkeit. Kann ein Neuzugang mit Europa-League-Erfahrung helfen?

Daniel Glawogger darf sich wieder auf ein Heimspiel freuen. IMAGO/Lobeca