Test gegen Düren: Fortuna Köln verliert klar trotz Modeste-Einsatz

Der SC Fortuna Köln hat am Donnerstag gegen Ligarivale 1. FC Düren getestet und sich dabei eine deutliche 0:3-Pleite eingefangen - trotz prominenter Verstärkung.

Anthony Modeste feierte am Donnerstag sein Rasencomeback beim Test des SC Fortuna Köln bei Ligakonkurrent 1. FC Düren. "Tony trainiert seit geraumer Zeit bei uns mit. Er hat gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, zu spielen", so Fortuna-Coach Markus von Ahlen über den Überraschungsgast in der Startelf der Kölner. "Die gab es jetzt, weil kurzfristig mit Danny Breitfelder und Tim Birkenheuer zwei Stürmer ausgefallen sind. Somit hat er auch keinem anderen Angreifer Spielzeit weggenommen", erklärte der Coach nach dem Testspiel.

Seinen Stempel konnte der ehemalige Bundesliga-Angreifer, der nach wie vor einen neuen Klub sucht, der Partie jedoch nicht aufdrücken. Zum einen lag das sicherlich an der fehlenden Spielpraxis des 35-Jährigen, zum anderen war es aber auch generell ein schwacher Auftritt des Tabellenzweiten der Regionalliga West. Ein Kopfball des Franzosen strich kurz vor der Pause knapp über die Latte, im zweiten Abschnitt verzog er knapp. Mehr sah man vom Ex-Dortmunder nicht. "Die Gegentore waren alle absolut unnötig. Ich bin generell nicht zufrieden, wenn wir nicht gewinnen. Das Spiel hat gezeigt, es funktioniert nur, wenn wir als Einheit auf dem Platz auftreten", ärgerte sich von Ahlen über die Partie.

Düren sichert Erfolg nach der Pause

Hendrik Hansen, der bei Düren als Testspieler zum Einsatz kam, hatte davor in der 62. Minute aus dem Getümmel heraus die Führung für die Gastgeber erzielt. Mustapha Chahrour legte im Anschluss an die erwähnte Modeste-Chance das 2:0 nach (79.). Für den 3:0-Endstand sorgte Dennis Brock via Foulelfmeter vier Minuten vor dem Ende.

Neben der 0:3-Pleite gab es noch eine weitere schlechte Nachricht für die Kölner Südstädter. Bereits in der 18. Minute musste Serkan Göcer ausgewechselt werden. "Wahrscheinlich hat er eine Muskelverletzung erlitten. Ich hoffe, diese ist nicht so schwerwiegend. Das wäre bitter für den Jungen, er kam gerade erst wieder in Fahrt", so von Ahlen.