Terzic zu Moukokos WM-Chancen: "Hansi hat genug Expertise, das einzuschätzen"

Das verletzungsbedingte WM-Aus von Stürmer Timo Werner ist bitter für den Leipziger und die deutsche Nationalmannschaft. Ein Platz im Kader ist nun neu zu besetzen. Davon profitieren könnte Youssoufa Moukoko.

BVB-Trainer Edin Terzic wollte darüber am Freitag jedoch nicht zu sehr spekulieren. Der 40-Jährige lobte aber den erst 17-Jährigen und sagte: "Wenn jemand das Spiel von Borussia Dortmund besser macht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch ein Thema für die Nationalmannschaft wird."

Youssoufa Moukoko hat zwar noch kein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert, dennoch zählt der erst 17-jährige Stürmer von Borussia Dortmund vor der Weltmeisterschaft in Katar zu den potenziellen Kandidaten von Bundestrainer Hansi Flick für dessen 26-köpfiges Aufgebot. Erst recht, nachdem Stammstürmer Timo Werner (RB Leipzig) seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen musste.

Wen würden Sie mit zur WM nehmen? Jetzt den eigenen Wunschkader aufstellen

Moukokos Klubtrainer Edin Terzic wollte sich am Freitag an den Spekulationen nicht beteiligen. "Meine Aufgabe ist es nicht, zu bewerten, welche Rolle er bei der WM spielen könnte. Meine Aufgabe ist es, zu bewerten, was ich ihm bei uns zutraue", sagte der 40-Jährige höchst diplomatisch, lobte seinen jungen Angreifer dann aber in den höchsten Tönen: "Yossoufa macht es herausragend gut. Er macht einen fitten und stabilen Eindruck, ist sehr selbstbewusst und hat sein Spiel deutlich verbessert."

Moukoko hat Modeste verdrängt

Seinen doppelt so alten Konkurrenten Anthony Modeste hat Moukoko in den vergangenen Wochen aus der Startelf verdrängt. Mit vier Treffern und vier Assists in elf Ligaspielen hat er zudem seinen wachsenden Wert für den BVB unter Beweis stellen können. Allein das mache ihn laut Terzic irgendwann automatisch zu einem Kandidaten fürs DFB-Team: "Wenn jemand das Spiel von Borussia Dortmund besser macht", sagte er, "dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch ein Thema für die Nationalmannschaft wird." Flick habe aber selbst "genug Expertise und Erfahrung", das einschätzen zu können. "Wir freuen uns vor allem, dass Youssoufa erst einmal verletzungsfrei ist, dass er performt, Tore schießt und vorbereitet. Auf diesem Weg werden wir ihn weiter begleiten."

In die deutsche U 21 hat Moukoko der Weg bereits geführt. Mit sechs Toren in fünf Einsätzen konnte der Teenager, der am 20. November seinen 18. Geburtstag feiert, auch dort bereits überzeugen. Ob er seine Qualitäten auch in Katar unter Beweis stellen darf, entscheidet sich spätestens am 10. November. Dann benennt Flick sein Aufgebot für die WM, in das es neben Moukoko und den gesetzten Dortmundern Nico Schlotterbeck und Niklas Süle auch die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels, der formstarke Offensivspieler Julian Brandt, Allrounder Emre Can und Tempomacher Karim Adeyemi schaffen wollen.