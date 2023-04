Terzic winkt heute in Leipzig ein DFB-Pokal-Rekord

Edin Terzic weiß noch nicht, wie sich eine Niederlage im DFB-Pokal als Cheftrainer anfühlt. In Leipzig könnte er heute den Rekordhalter einholen.

Kurz vor Weihnachten 2020 ging es in Braunschweig los: Erstmals saß Edin Terzic bei einem DFB-Pokal-Spiel als verantwortlicher Trainer auf der Bank. Borussia Dortmund setzte sich beim damaligen Zweitligisten souverän mit 2:0 durch und startete einen Lauf, der mit dem Titel gekrönt werden sollte. Der Lauf, den Terzic damals begann, hält sogar immer noch an.

Denn: Terzic gewann bislang jede seiner acht DFB-Pokal-Partien als BVB-Cheftrainer. Gelingt ihm am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Viertelfinale bei Titelverteidiger RB Leipzig der neunte, hätte er einen Rekord eingestellt: Mit Hans-Dieter Tippenhauer gab es nur einen Trainer, der auf mehr Spiele in diesem Wettbewerb für einen Verein kommt und sich immer durchsetzte. Mit Fortuna Düsseldorf holte der ehemalige Trainer und Manager des BVB 1978/79 den Pokal und gewann auch in der folgenden Saison seine ersten beiden Partien, ehe er seinen Posten räumen musste.

Leipzig ist der erste Gegner, auf den Terzic zum zweiten Mal trifft, und neben Borussia Mönchengladbach (1:0 im Viertelfinale 2020/21) und dem VfL Bochum (2:1 im Achtelfinale 2022/23) erst der dritte Bundesligist. Fünfmal kassierte seine Mannschaft kein Gegentor, den höchsten Sieg feierte sie vor zwei Jahren beim 5:0 im Halbfinale gegen den Zweitligisten Holstein Kiel.

Leipzig gewann die letzten acht Pokal-Heimspiele

Und immer wieder muss Terzic auswärts ran. Zählt man das Finale 2021 in Berlin mit, wartet heute Abend bereits das siebte Gastspiel bei erst zwei Heimspielen. "Der DFB-Pokal bietet den kürzesten Weg zum Titel", sagt Terzic, der aber in diesem Jahr kein leichter sei, "weil er komplett auswärts stattfindet".

Und Leipzig, Finalist in drei der vergangenen vier Jahre, ist im DFB-Pokal heimstark: Die jüngsten acht Duelle in der heimischen Arena gewannen die Sachsen. Letztmals schieden sie in der 2. Runde 2017/18 zuhause aus - mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern.

Will der BVB ins Finale - und Terzic den Pokal-Rekord -, muss er sich also strecken. Solange bis auch er erstmals die Erfahrung machen wird, wie sich eine Pokal-Niederlage mit dem BVB anfühlt.