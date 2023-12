Terzic: "Sie wissen, dass wir den Sieg wollen"

Das Achtelfinale hat Borussia Dortmund in der Champions League schon sicher. Gegen Paris St. Germain geht es noch um den Gruppensieg - und für den Gegner um alles.

Die Ausgangslage ist für Borussia Dortmund deutlich entspannter als für den Gegner: Während der BVB nach drei Siegen in Folge bereits sicher für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert ist, kämpft die Startruppe von Paris St. Germain noch um ihr Ticket. Da sowohl die AC Mailand als auch Newcastle United ebenfalls noch Chancen auf ein Weiterkommen haben, ist die Konstellation in der Gruppe vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) denkbar offen.

Für Edin Terzic und sein Team geht es darum, mit einem Remis oder einem Sieg den ersten Platz erfolgreich zu verteidigen und damit in der K.-o.-Runde mutmaßlich einem der stärksten Gegner aus dem Weg zu gehen. Und nach zuletzt zwei Niederlagen im Pokal beim VfB Stuttgart (0:2) und in der Liga gegen RB Leipzig (2:3) wie zuletzt auf europäischer Ebene wieder Selbstbewusstsein für den Endspurt vor der Winterpause zu sammeln. "Sie wissen, dass sie einen Sieg brauchen. Sie wissen aber auch, dass wir den Sieg wollen", formuliert es der Coach: "Wir haben Lust, das Spiel zu gewinnen."

Terzic will aus dem Hinspiel lernen

Dafür müsste es aber etwas besser laufen als in Paris, wo der BVB mit einem mangelhaften Umschaltspiel kaum mal die von PSG immer wieder angebotenen Räume nutzen konnte. "Daraus wollen wir lernen", sagt Terzic. Damals ließ der Coach in der Defensive mit einer Dreierkette agieren, vorne hätten Karim Adeyemi und Donyell Malen für schnelle Gegenstöße sorgen sollen - doch die Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen funktionierte nicht.

Ein Stück weit ist der Coach auch von seinem Personal offen. So steht hinter dem Einsatz von Marius Wolf noch ein Fragezeichen, der Rechtsverteidiger hatte am Montag Teile des Warmmachens absolviert und soll das Pensum bei Abschlusstraining am Dienstag weiter steigern. Auch Marcel Sabitzer ist fraglich, der Mittelfeldspieler trainiert am Dienstag noch individuell, eine Entscheidung soll am Spieltag getroffen werden. Dann könnte der Österreicher direkt in die Startelf rutschen, denn in der Zentrale ist Emre Can gesperrt. Felix Nmecha fehlt weiterhin ebenso wie unter anderem Julian Ryerson und Youssoufa Moukoko.

Thomas Meunier und Mateu Morey sind zudem nicht gemeldet, so könnte Niklas Süle im Falle einer Viererkette und eines Wolf-Fehlens die Position als rechter Verteidiger besetzen - in einer Dreierkette die des rechten Innenverteidigers. Eine gute Nachricht konnte Terzic zumindest vermelden: Sebastien Haller wird in den Kader zurückkehren.

So oder so wird es im Kampf um Platz eins gegen Kylian Mbappé und Co. verstärkt auf die Defensive ankommen. "Es sind sehr schnelle Spieler, da müssen wir die Tiefe verteidigen", weiß Nico Schlotterbeck und ist sich sicher: "Wollen Erster in der Gruppe werden, das gibt der sportliche Wettbewerb her. Und wenn wir ein gutes Spiel machen, bin ich guter Dinge, dass wir das auch erfolgreich gestalten."