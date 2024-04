Terzic, Kehl, Mislintat: Der Stand zur BVB-Führung der neuen Saison

Was geht, Bundesliga? - Die BVB-Zukunft 18.04.2024

2:22Mit dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale haben BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic Eigenwerbung für ihre Rollen in Dortmund in der nächsten Saison gesammelt. Kommt durch die Personalie Sven Mislintat eine neue Dynamik in die Personalsituation? kicker-Reporter Matthias Dersch gibt einen Überblick.