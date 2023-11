Terzic erklärt, warum Reus auf der Bank sitzt

Beim wichtigen Champions-League-Spiel gegen Newcastle United am Dienstagabend saß auf Dortmunder Seite Marco Reus zunächst nur auf der Bank. BVB-Trainer Edin Terzic erklärte, warum sich der 34-Jährige zunächst gedulden musste.

Insgesamt veränderte Terzic sein Team im Vergleich zur 0:4-Klatsche gegen Bayern München auf drei Positionen. Der Coach lieferte bei "Prime Video" auch die Begründung. Marius Wolf und Ramy Bensebaini waren vor der Partie gegen die Engländer nicht zu 100 Prozent fit, weshalb Niklas Süle auf die defensive Außenbahn rückte. Bei Karim Adeyemi setzt der BVB-Coach derweil auf dessen Tempo auf der Außenbahn.

Reus blieb daher zunächst nur der Platz auf der Bank. "Marco hat in den letzten Wochen extrem viel und gut gespielt hat", sagte Terzic über den Ex-Kapitän der Dortmunder, der zuletzt oft seine Klasse aufblitzen ließ und in der Liga bereits sechs Scorerpunkte sammelte.

Bei der Entscheidung, den 34-Jährigen erstmal zu schonen, sei auch die medizinische Abteilung eingebunden gewesen. Reus hatte sich in den letzten Jahren immer wieder mit teils langwierigen Verletzungen herumschlagen müssen.

Terzic hat die nächsten Wochen im Blick

"Marco ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, wir wissen, dass das Spiel für uns heute sehr wichtig ist. Aber wir wissen auch, dass in den nächsten Wochen sehr wichtige Aufgaben auf uns warten", so Terzic. Bis Weihnachten stehen weitere neun Partien für die Dortmunder an - kommenden Samstag wartet zunächst der VfB Stuttgart.

"Deshalb geht es heute darum, dass wir mit Marco ab der 60. oder 70. Minute noch einen frischen Spieler ins Spiel werfen können, wenn das Spiel etwas offener ist, wenn das Spiel etwas müder wird." Terzic hofft, dass Reus mit "seiner Erfahrung und Qualität am Ball" das Spiel am Ende noch zugunsten des BVB beleben kann.